وجود برف مراتع مشگین شهر را بهبود بخشید

حسن علیزاده در جریان بازدید از مناطق ییلاقی مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال به دلیل بارش متناوب برف در ییلاقات این منطقه سالی پر بار و پر علوفه را به عشایر ییلاق نشین این شهرستان به ارمغان آورده است.

وی این وضعیت را در طول 10 سال گذشته بی سابقه دانست و افرود: پوشش گیاهی این منطقه هر سال در اواخر خرداد ماه کاهش می یافت ولی با وجود اینکه نزدیک دو ماه از شروع فصل تابستان می گذرد رشد گیاهان به تازگی آغاز شده است و دشتی بهاری به منطقه بخشیده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان مشگین شهر با بیان اینکه هنوز برخی مناطق پوشیده از برف است اظهار داشت: هوای این منطقه به مانند نخستین روزهای فصل بهار در مشگین شهر سرد بوده و این موضوع سبب خوشحالی دامداران منطقه شده است.

علیزاده با بیان اینکه مشگین‌شهر 250 هزار هکتار مرتع دارد عنوان کرد: این مراتع همه ساله در فصول بهار و تابستان پذیرای 30 هزار نفر از عشایر استان با یک میلیون و 200 هزار رأس دام است.

یادآور می شود: با وجود اینکه بیشتر مناطق کشور دمای بالای 45 درجه سانتیگراد را تجربه می کنند، بارش باران و هوای خنک حاکم در منطقه دشتی پر گل و سرسبز را در ییلاقات دامنه سبلان ایجاد کرده است.

