مرکل، سارکوزی و اوباما مقصران بحران مالی در جهان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، "گوردون براون" با متهم کردن رهبران آلمان، فرانسه و آمریکا به اینکه در زمان لازم تصمیم درستی در مورد بحران بدهی های اتحادیه اروپا اتخاذ نکرده اند و همین امر موجب وخیم شدن اوضاع اقتصادی جهان شده آنها را مقصران اصلی وضعیت موجود در جهان دانست.

وی در ادامه گفت: آنجلا مرکل، سارکوزی و همچنین رهبران آمریکا هشدار من درباره بحران بدهی بانک ها را نادیده گرفتند و بدین ترتیب آنها فرصت احیای اقتصاد را از دست دادند.

نخست وزیر سابق انگلیس در ادامه نحوه حل مشکلات اقتصادی کشورهایی همچون یونان را در سالهای گذشته نادرست خواند و خواستار سخت گیری بیشتر کشورها برای اجرای طرح ریاضت اقتصادی شد.

بر اساس این گزارش، اوضاع اقتصادی کشورهای اروپایی به هیچ وجه مناسب نیست بطوری که پس از یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا نیز در معرض ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته اند و در روزهای اخیر شاهد برپائی تظاهرات های گسترده در اسپانیا و ایتالیا در اعتراض به شرایط موجود هستیم.

در آمریکا نیز وضعیت به همین ترتیب است است و نرخ بیکاری و همچنین میزان بدهی دولت در این کشور به بالاترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است.