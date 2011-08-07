هویت اشیاء نورانی همچنان در پرده ابهام/ نقاط برخورد مشاهده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 جمعه شب مردم سه کنج و برخی مناطق سیرچ چند نقطه نورانی مشاهده کردند که پس از مدتی به زمین برخورد کردند و حتی برخی از آتش گرفت این نقاط نورانی پس از برخورد با زمین خبر دادند.

دقایقی بعد از ارسال این گزارش به کرمان اکیپهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند و اقدام به کنکاش در خصوص دلیل حادثه پرداختند این درحالی بود که اطلاعات اداره کل فرودگاههای استان کرمان نشان دهنده این بود که در آن ساعت هیچ هواپیمایی در آسمان کرمان وجود نداشته است به همین دلیل به زودی فرضیه سقوط هواپیما از بین رفت اما سوال این بود این اشیاء نورانی که به زمین برخورد کردند چه بودند.

این در حالی است که هفته قبل در دو منطقه روستایی در شهرستان بافت نیز مردم محلی از برخورد چنین اشیائی با زمین خبر داده بودند که از سوی مسئولان شایعه عنوان شد.

نقاطی سیاه رنگ بر روی زمین

اما مردم محلی در سیاه کوه و ده سالار بافت گفته بودند پس از برخورد این اشیاء با زمین صدای مهیبی نیز به گوش رسیده است که به دلیل صعب العبور بودن منطقه امکان رسیدن به نقاط برخورد وجود نداشت.

با این وجود افراد محلی و گروههای بررسی محلی گفته اند نقاط برخورد اشیاء نورانی با کوه در سه کنج به صورت نقاط سیاه رنگ و سوختگی بر روی زمین مشاهده می شوند.

مسئولان محلی بی اطلاعند/ چند جوان در کوه آتش روشن کرده اند!

این درحالی است پیگیری خبرنگار مهر از بخشداری ماهان، دهیاری سیرچ و دهیاری سه کنج نشان دهنده ان است که همچنان این پدیده درحال بررسی از سوی مسئولان است.

هر یک از این مسئولان یا با اظهار بی اطلاعی و یا ابراز نظرهای جالب در این خصوص عکس العمل نشان می دهد.

رئیس شورای روستای سه کنج در ابراز نظری منحصر به فرد این اشیاء را ناشی از ذهنیت تمام افرادی دانسته است که این اشیاء را مشاهده کرده اند.

محمد عرب با اشاره به بررسی منطقه گفت: به نظر من این نورهای ناشی از آتشی بوده است که کوهنوردان در ارتفاع زیاد در کوهستان روشن کرده اند و آثار بجای مانده در دل کوههای صخره ای مرتع منطقه نیز از این امر ناشی می شود.

وی در این خصوص توضیح نداد که صدای ایجاد شده به چه دلیل بوده است و یا اینکه چگونه یک کوهنورد توانسته است در ارتفاع بسیار زیاد کوه های صخره ای منطقه که بسیار صعب العبور است و حتی گروهای بررسی با تجهیزان پیشرفته برای رسیدن به آنجا با مشکل مواجه شدند هیزم حمل کرده اند و چند نقطه را آتش زده اند.

نکته دیگر اینکه مسئول مستقیم این مسئله که دهیار سه کنج است کلا از بروز این مسئله ابراز بی اطلاعی می کند.

اشیاء نورانی شهاب سنگ بوده اند

با این وجود آنچه که مسلم است گروه های مختلف در منطقه همچنان در حال بررسی هستند و اظهار نظر در این مورد را به آینده موکول می کنند.

اما مشاهدات مردم محلی ناشی از آن است که در محل برخورد هیچ شی دیده نشده است و به احتمال فراوان این اشیاء نورانی شهاب سنگهایی بزرگ بوده اند.

بررسیها ادامه دارد

بهنام سعیدی، فرماندار کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: تاکنون نتیجه قطعی از بررسیها نرسیده است و گروههای محلی و اعزامی از دستگاههای مختلف و مرتبط با این امر در منطقه درحال فعالیت هستند.

وی از مردم و رسانه ها خواست از شایعه پراکنی خود داری کنند زیرا امر خاصی روی نداده است.

در زمان بروز حادثه هیچ هواپیمایی در آسمان کرمان نبوده است

وی ادامه داد: سقوط هواپیما یا هر شی دیگری در منطقه منتفی است زیرا طبق اطلاعات هیچ شی پرنده ای در این مکان در زمان بروز حادثه وجود نداشته است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان نیز در آخرین اظهار نظر خود در این خصوص به مهر گفت:هیچ اثری که سقوط هواپیما در کوههای سیرچ را تائید کند به دست نیامده است.

اثری از حادثه احتمالی در منطقه وجود ندارد

جوادکمالی در رابطه با اظهار نظرهایی مبنی بر سقوط هواپیما یا شی ناشناخته در کوههای سیرچ تصریح کرد: تاکنون هیچ اثری از حادثه احتمالی به دست نیامده است.

وی گفت: با بررسی های انجام شده بوسیله ارگان های ذیربط و استعلام از شرکت فرودگاه های کشور سقوط هواپیما یا شی دیگر به تائید نرسیده است.

شب گذشته اخباری براساس اظهارنظر برخی افراد مبنی بر سقوط هواپیما یا شی ناشناخته ای در کوههای سیرچ در استان کرمان منتشر شده بود که بنا به اظهار نظر منابع علمی به احتمال فراون شهاب سنگ بوده اند.