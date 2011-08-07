  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

جهاد اقتصادی به جشنواره فیلم کوتاه تهران آمد

جهاد اقتصادی به جشنواره فیلم کوتاه تهران آمد

چراغ راه یکی از بخشهای مسابقه در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مسابقه ملی این جشنواره بخشی با عنوان "چراغ راه" در نظر گرفته شده که  فیلمسازانی که آثارشان با این تعریف یعنی آثاری که با رویکرد نام گذاری سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی و یا همت مضاعف و کار مضاعف منطبق باشد، شرکت کرده اند.
 
 این بخش با استقبال بیش از 400 فیلمسازان شرکت کننده روبرو بوده که تندیس جشنواره و مبلغ بیست میلیون ریال به همراه پانزده میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم با موضع فوق از سوی داوران جشنواره اهدا خواهد شد.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 19 الی 24 مهر ماه 1390 در تهران و همزمان هشت منطقه فرهنگی کشور توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1377205

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها