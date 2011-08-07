جهاد اقتصادی به جشنواره فیلم کوتاه تهران آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مسابقه ملی این جشنواره بخشی با عنوان "چراغ راه" در نظر گرفته شده که فیلمسازانی که آثارشان با این تعریف یعنی آثاری که با رویکرد نام گذاری سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی و یا همت مضاعف و کار مضاعف منطبق باشد، شرکت کرده اند.

این بخش با استقبال بیش از 400 فیلمسازان شرکت کننده روبرو بوده که تندیس جشنواره و مبلغ بیست میلیون ریال به همراه پانزده میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم با موضع فوق از سوی داوران جشنواره اهدا خواهد شد.



بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 19 الی 24 مهر ماه 1390 در تهران و همزمان هشت منطقه فرهنگی کشور توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار خواهد شد.