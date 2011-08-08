ناصر شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه هفته گذشته به عنوان سرمربی تیم "ب" والیبال انتخاب شد، اظهارداشت: طی یکی دو ماه گذشته همه بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی در قالب یک گروه تمرینات خود را دنبال میکردند اما کثرت بازیکنان اردونشین و از طرفی در پیش بودن چهار تورنمنتی که دعوتنامه شرکت در آنها را دریافت کردهایم باعث شد تا تصمیم به جداسازی تیم "ب" گرفته شود.
وی تصریح کرد: بازیکنانی هستند که انگیزه و قابلیتهای لازم برای خوب بودند را دارند اما از همه آنها هم نمیتوان در تیم ملی استفاده کرد. بخشی از این بازیکنان میتوانند با حضور در ترکیب تیم "ب" و شرکت در تورنمنتهای پیشبینی شده برای این تیم سطح تواناییهای خود را نشان دهند.
سرمربی تیم "ب" والیبال در مورد تورنمنتهای بینالمللی پیشبینی شده برای این تیم خاطرنشان کرد: تورنمنت بینالمللی قطر و جام ریاست جمهوری قزاقستان دو مسابقهای است که تیم "ب" در آنها شرکت خواهد کرد. در واقع انتخاب من به عنوان سرمربی تیم "ب" هم برای آمادهسازی ویژه این تیم جهت شرکت در همین رقابتهاست.
شهنازی که در تیم ملی به عنوان مربی با خولیو ولاسکو همکاری دارد، یادآور شد: بعد از پایان تورنمنت قطر و قزاقستان دوباره همکاریام را با این مربی آرژانتینی الاصل در تیم ملی دنبال میکنم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر " میزان آمادگی بازیکنان تیم "ب" برای حضور در تورنمنت بینالمللی قطر و جام ریاست جمهوری قزاقستان"، اظهارداشت: البته مسابقات نزدیک است و زمان زیادی برای آمادهسازی نداریم. از طرفی بازیکنان زیادی در اختیار نداریم. به هر حال بخشی از بازیکنان اصلی که در تیم ملی هستند و تعدادی که با تیم دانشجویان و تیم جوانان کار میکنند.
سرمربی تیم "ب" والیبال تاکید کرد: با این شرایط بیشتر هدفمان حضور در این تورنمنتهاست و اینکه تعدادی بازیکنان با انگیره و جوان به واسطه حضور در این رقابتها صاحب تجربه بینالمللی هم شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بینالمللی والیبال قطر 24 تا 28 مردادماه برگزاری میشود. رقابتهای جام ریاست جمهوری قزاقستان نیز از 31 مردادماه آغاز شد و به مدت شش روز ادامه خواهد داشت.
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