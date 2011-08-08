ناصر شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه هفته گذشته به عنوان سرمربی تیم "ب" والیبال انتخاب شد، اظهارداشت: طی یکی دو ماه گذشته همه بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی در قالب یک گروه تمرینات خود را دنبال می‎کردند اما کثرت بازیکنان اردونشین و از طرفی در پیش بودن چهار تورنمنتی که دعوت‎نامه شرکت در آنها را دریافت کرده‎ایم باعث شد تا تصمیم به جداسازی تیم "ب" گرفته شود.

وی تصریح کرد: بازیکنانی هستند که انگیزه و قابلیت‎های لازم برای خوب بودند را دارند اما از همه آنها هم نمی‎توان در تیم ملی استفاده کرد. بخشی از این بازیکنان می‎توانند با حضور در ترکیب تیم "ب" و شرکت در تورنمنت‎های پیش‎بینی شده برای این تیم سطح توانایی‏های خود را نشان دهند.

سرمربی تیم "ب" والیبال در مورد تورنمنت‏های بین‏المللی پیش‏بینی شده برای این تیم خاطرنشان کرد: تورنمنت بین‏المللی قطر و جام ریاست جمهوری قزاقستان دو مسابقه‏ای است که تیم "ب" در آنها شرکت خواهد کرد. در واقع انتخاب من به عنوان سرمربی تیم "ب" هم برای آماده‏سازی ویژه این تیم جهت شرکت در همین رقابت‏هاست.

شهنازی که در تیم ملی به عنوان مربی با خولیو ولاسکو همکاری دارد، یادآور شد: بعد از پایان تورنمنت قطر و قزاقستان دوباره همکاری‎ام را با این مربی آرژانتینی الاصل در تیم ملی دنبال می‎کنم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر " میزان آمادگی بازیکنان تیم "ب" برای حضور در تورنمنت بین‎المللی قطر و جام ریاست جمهوری قزاقستان"، اظهارداشت: البته مسابقات نزدیک است و زمان زیادی برای آماده‎سازی نداریم. از طرفی بازیکنان زیادی در اختیار نداریم. به هر حال بخشی از بازیکنان اصلی که در تیم ملی هستند و تعدادی که با تیم دانشجویان و تیم جوانان کار می‌کنند.

سرمربی تیم "ب" والیبال تاکید کرد: با این شرایط بیشتر هدف‌مان حضور در این تورنمنت‎هاست و اینکه تعدادی بازیکنان با انگیره و جوان به واسطه حضور در این رقابت‎ها صاحب تجربه بین‎المللی هم شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین‎المللی والیبال قطر 24 تا 28 مردادماه برگزاری می‎شود. رقابت‎های جام ریاست جمهوری قزاقستان نیز از 31 مردادماه آغاز شد و به مدت شش روز ادامه خواهد داشت.