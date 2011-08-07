آرش دادگر درباره عملکرد بخش امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: برای ما هنرمندان تئاتر عملکرد و فعالیت این بخش تفهیم نشده است. ما با بخشهای دیگری نظیر نظارت و ارزشیابی، امور شهرستانها و مالی مرکز هنرهای نمایشی سر و کار داریم اما با بخش بینالملل در سالهای مدیریت آقایان شریف خدایی و پارسایی هم هیچ سر و کاری با این بخش نداشتهایم.
وی ادامه داد: هیچگاه بخش بینالملل مرکز بخش فعالی که هنرمندان تئاتر با آن سر و کار داشته باشند نبود و تنها در مرکز از برنامه ریزیهای این بخش اطلاع داشتند. اعلام فعالیتهای بخش بینالملل مرکز هم تنها به ارائه بیلان کاری محدود میشد. گویا بخش بینالملل تنها در جشنواره تئاتر فجر فعالیت میکرد.
این بازیگر و کارگردان تئاتر تأکید کرد: ما هنرمندان تئاتر هیچ اطلاعی از فعالیت و عملکرد بخش بینالملل مرکز هنرهای نمایشی نداریم و به نظر من گویا این بخش تنها هماهنگ کننده امور اداری است و برنامه مشخصی ندارد. البته این به سیاستهای مرکز بر میگردد.
دادگر با اشاره کمرنگ شدن فعالیتهای ادارهکل هنرهای نمایشی و واگذاری تصمیم گیریها به بخشها و سالنهای نمایشی تصریح کرد: مرکز هنرهای نمایشی این روزها بیرمق شده است و در نتیجه بخش بینالملل آن نیز در حال حاضر خیلی ضعیف شده است.
یک بازیگر و کارگردان تئاتر معتقد است بخش امور بینالملل ادارهکل هنرهای نمایشی بخشی بیبرنامه است و عملکرد و حوزه فعالیتاش برای هنرمندان تئاتر تفهیم نشده است.
آرش دادگر درباره عملکرد بخش امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: برای ما هنرمندان تئاتر عملکرد و فعالیت این بخش تفهیم نشده است. ما با بخشهای دیگری نظیر نظارت و ارزشیابی، امور شهرستانها و مالی مرکز هنرهای نمایشی سر و کار داریم اما با بخش بینالملل در سالهای مدیریت آقایان شریف خدایی و پارسایی هم هیچ سر و کاری با این بخش نداشتهایم.
نظر شما