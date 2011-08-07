حدف عوامل داخلی راه مقابله با تحریم داخلی بخش تولید کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی ظهر شنبه با بیان این مطلب در نشست مشترک مدیران اقتصادی استان مرکزی و هیئت مدیره شرکت هپکوی اراک افزود: بخشی از مشکلات پیش روی بخش تولید کشور امروز به تحریم های اقتصادی صورت گرفته علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی و بخش دیگر به عملکرد عده ای عوامل داخلی برمی گردد که قصد ایجاد تحریم داخلی کشور در کنار تحریم های بین المللی را دارند .

وی ادامه داد: این جریان با بی توجهی به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت واردات با ایجاد بن بست هایی در مسیر بخش تولید کشور قصد وارد کردن ضربات مهلکی بر بدنه تولید کشور را دارند.

رجایی گفت: اگر دنبال حل مشکلات پیش روی بخش تولید هستیم باید در گام نخست به حذف غضنفرهای داخلی و کنترل حرکت های ضد تولیدی آنها بپردازیم.

رجایی در ادامه با اشاره به تشکیل "شورای گفتگو" در قالب قانون برنامه پنجم توسعه بیان داشت: هدف از تأسیس این شورا که متشکل از 2 معاون قوه قضائیه، 4 نفر از رؤسای کمسیونهای مجلس شورای اسلامی، 6 عضو هیئت دولت، 8 نماینده بخش غیر دولتی به دبیری اتاقهای بازرگانی، تعاون، صنعت و معدن و نماینده شهرداریهای کشور است ایجاد فضای مناسب کسب و کار و ارائه راهکارهای مناسب برای حل معضلات پیش روی بخش تولید کشور است.

وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از مشکلات پیش روی صنعت کشور و استان مرکزی عنوان کرد و گفت: تشکیل صندوق تأمین سرمایه با همکاری کارخانجات استان راهکار مناسب برای رهایی صنایع از این مشکل است.

رجایی افزود: درون زایی اقتصادی و استفاده از توانمندیهای صنعتی استان در راستای رونق بخش تولید صنعتی استان از مزایای تشکیل این صندوق خواهد بود.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ایجاد فرصت های جدید تولید از دیگر راهکارهای عبور از بحران اقتصادی و تولیدی صنایع است.

وی ادامه داد: توانمندیهای صنعتی استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور بر کسی پوشیده نیست و صنایع استان باید با توجه به توانمندیهای صنعتی خود در حوزه های جدید کاری وارد شده و بر ظرفیت های تولیدی کشور بیفزایند.

رجایی در بخش دیگر سخنان خود از مدیران شرکت هپکو خواست تا توان صننعتی خود در زمینه فعالیت در حوزه ساخت نیروگاهها و ساخت مکانیزاسیون کشاورزی محک زده و از فرصت ایجاد شده در برنامه پنجم توسعه در راستای افزایش 35 هزار مگاوات برق جدید در کشور با همکاری بخش خصوصی استفاده نمایند.

وی گفت: ساخت 3 نیروگاه جدید در طول برنامه پنجم توسعه در استان مرکزی برنامه ریزی شده که شرکت هپکو می تواند بهعنوان بخش خصوصی دراجرای این طرحها مشارکت نماید.