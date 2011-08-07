عرضه بیش از 23 هزار عنوان کتاب دینی و قرآنی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کمالی‌نژاد گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی، تنها کتاب‌های حوزه دین و دارای رده دیویی 297 مجوز عرضه در بخش مکتوب نمایشگاه را دارند.



وی روند بازدید از بخش نشر مکتوب را روبه رشد دانست و تصریح کرد: نمایشگاه‌های بین‌المللی و استانی قرآن‌کریم،‌ فرصت‌های مناسبی برای عرضه آثار مذهبی هستند و اگر تبلیغات گسترده‌تری در رسانه‌ها صورت گیرد، نمایشگاه‌های قرآن‌کریم با استقبال بیشتری مواجه می‌شوند.



کمالی‌نژاد با بیان اینکه همه ناشران دینی و مذهبی توانایی شرکت در نمایشگاه‌‌های استانی قرآن‌کریم را ندارند، اضافه کرد: نمایشگاه بین‌المللی قرآن چشم امید ناشران دینی برای ارائه آثارشان است و این نمایشگاه می‌تواند کمک شایانی در بهبود وضعیت عرضه آثار دینی به مخاطبان این حوزه باشد.



گفتنی است بخش مکتوب نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم در طبقه همکف شبستان مصلی بزرگ امام‌خمینی(ره) راهرو الف و ب قرار دارد.



