20 تخلف ثبت نام در مدارس گنبد رخ داده است

محمد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه بیشترین موارد تخلف مدارس مربوط به دریافت وجه و ثبت نام خارج از محدوده است، تصریح کرد: وجوه دریافتی به اولیای دانش‌آموزان عودت داده شده است.

دبیر ستاد ثبت نام مدارس مدیریت آموزش و پرورش گنبدکاووس همچنین با بیان اینکه مدارس دولتی و خاص (شاهد، نمونه، تیزهوشان و هیات امنایی) به هیچ عنوان حق دریافت وجه و نیز شهریه در موقع ثبت نام ندارند، گفت: به جز دریافت مبلغ 12 هزار ریال حق بیمه و نیز بهای کتاب برخی پایه‌های تحصیلی، هیچ وجهی نباید از دانش‌آموز یا اولیای وی دریافت شود.

عسکری، افزود: میزان حق بیمه و وجه کتاب در قالب تراکت‌هایی درمدارس و درمعرض دید خانواده‌ها نصب شده است و خانواده‌ها می‌توانند مراتب تخلف را به شماره تلفن 2292718 به واحد ارزیابی عملکرد (بازرسی) اطلاع دهند.



دبیر ستاد ثبت نام مدارس مدیریت آموزش و پرورش گنبدکاووس از نظارت 5 تیم نظارتی بر عملکرد ثبت‌نام مدارس این شهرستان خبر داد.



وی افزود: این 5 تیم نظارتی روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از مدارس بازدید و بر عملکرد ثبت نام آنان نظارت خواهند کرد. وی گفت: علاوه بر تیم‌های نظارتی که بصورت محسوس فعالیت دارند، برخی نظارت‌های نامحسوس نیز توسط همکاران و اولیای دانش‌آموزان از مدارس انجام می‌شود.

ثبت نام مدارس از اول تیرماه جاری آغاز و تا پایان شهریور ماه امسال ادامه خواهد داشت.



آموزش و پرورش شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان حدود 55 هزار دانش آموز درسه دوره تحصیلی و نیز حدود 3هزار و 200 فرهنگی دارد.