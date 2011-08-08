اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال جام رمضان در بخش زارچ آغاز شد.

مسابقات فوتسال جام رمضان زارچ با حضور 12 تیم در سه گروه چهار تیمی آغاز شد.

در نخستین بازی این رقابت ها تیم های سوپر لبنیات میلاد و شهید دادار به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهید دادار با نتیجه چهار بر دو تیم سوپر لبنیات میلاد را شکست داد.

در نخستین شب این بازیها تیم های صنایع چوب زرین و امید مهاجر هم رو در روی هم قرار گرفتند که تیم امید مهاجر با نتیجه پرگل پنج بر سه تیم صنایع چوب زرین را مغلوب کرد.

فولاد یزد تورنمنت چهار جانبه برگزار می کند

باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد یزد به یاد سرمربی فقید خود، محسن آقازاده، تورنمنت چهارجانبه ای با حضور تیم های ماشین سازی تبریز، مس رفسنجان، فولاد و تربیت یزد برگزار می کند.

مسابقات به مدت دو شب بعد از مراسم افطار درروزهای 25 و 27 مرداد در چمن شماره یک ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می شود.

برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان در هرات

مسابقات فوتسال جام رمضان در شهر هرات برگزار می شود.

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مسابقات فوتسال شهر هرات با شرکت 18 تیم در سالن ورزشی بنیاد صدوق برگزار می شود.

تیمهای حاضر در این مسابقات در سه گروه شش تیمی با هم به رقابت می پردازند که تیمهای صعود کننده از هر گروه در مرحله بعد به صورت تک حذفی به مصاف هم می روند.

کسب رده نهم جهان در تیراندازی با کمان

امیر کاظم پور، ملی پوش یزدی تیم تیراندازی با کمان کشورمان در رقابتهای جام جهانی تیراندازی با کمان رده نهم جهان را کسب کرد.

با پایان یافتن مرحله حذفی انفرادی سومین مرحله از رقابتهای جام جهانی تیراندازی باکمان در "اوگدن" آمریکا، امیر کاظم پور بازیکن یزدی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان در کمان کامپوند به ترتیب با برتری مقابل نمایندگان دومنیکن و دانمارک و شکست به کانادا در رده نهم جهان ایستاد.