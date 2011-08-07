مسابقه ادبی "دست نیاز" در استان مرکزی برگزار می شود

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقه به مناسبت ماه مبارک رمضان و ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی است که در کانون فرهنگی هنری شهید رضایی مسجد صاحب الزمان(عج) اراک برگزار می شود.



وی افزود: قطعات ادبی و دل نوشته ها در خصوص راز و نیاز و نیایش و حرفهای خودمانی با معبود بی همتا از موضوعات این مسابقه است.



حجت الاسلام ذوالفقاری اظهار کرد: علاقه مندان می توانند تا شب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) آثار ادبی خود را به مسجد صاحب الزمان(عج) واقع در کوی امام علی(ع) تحویل یا به آدرس الکترونیکیm.sahebzaman13@yahoo.com ارسال کنند.



مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی ادامه داد: آثار ارسالی در مجموعه ای به چاپ می رسد و به برگزیدگان آن در شب عید سعید فطر جوایز معنوی اهدا می شود.

