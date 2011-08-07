مسابقه ادبی "دست نیاز" در استان مرکزی برگزار می شود

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقه به مناسبت ماه مبارک رمضان و ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی است که در کانون فرهنگی هنری شهید رضایی مسجد صاحب الزمان(عج) اراک برگزار می شود.
وی افزود: قطعات ادبی و دل نوشته ها در خصوص راز و نیاز و نیایش و حرفهای خودمانی با معبود بی همتا از موضوعات این مسابقه است.
حجت الاسلام ذوالفقاری اظهار کرد: علاقه مندان می توانند تا شب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) آثار ادبی خود را به مسجد صاحب الزمان(عج) واقع در کوی امام علی(ع) تحویل یا به آدرس الکترونیکیm.sahebzaman13@yahoo.com ارسال کنند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی ادامه داد: آثار ارسالی در مجموعه ای به چاپ می رسد و به برگزیدگان آن در شب عید سعید فطر جوایز معنوی اهدا می شود.
اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی از برگزاری مسابقه ادبی با عنوان "دست نیاز" همزمان با ماه مبارک رمضان در استان مرکزی خبر داد.
حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقه به مناسبت ماه مبارک رمضان و ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی است که در کانون فرهنگی هنری شهید رضایی مسجد صاحب الزمان(عج) اراک برگزار می شود.
نظر شما