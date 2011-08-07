خشم مردم انگلیس از دولت و پلیس/ قتل یک راننده تاکسی تاتنهام را به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اسکای نیوز، نیویورک تایمز و ریا نوستی، شب گذشته در جریان تظاهرات مردم شمال لندن در اعتراض به کشته شدن یک راننده تاکسی، دو خودروی گشتی پلیس، یک فروشگاه و یک اتوبوس دوطبقه به آتش کشیده شد.

شینهوا گزارش داد بعد از ظهر روز گذشته حدود 120 معترض خارج از ایستگاه پلیس شهر تاتنهام در شمال لندن گرد هم آمده و خواستار اجرای عدالت درباره عاملان مرگ "مارک دوگان" 29 ساله پدر چهار کودک شدند که پنجشنبه گذشته به دست پلیس کشته شد.

این تظاهرات ساعت 10:20 دقیقه بعد از ظهر به خشونت کشیده شد و معترضین پس از به آتش کشیدن یک اتوبوس و یک فروشگاه با سنگ و بطری به سوی پلیس یورش برده و تعدادی از فروشگاه ها را غارت کردند.

نیمه شب گذشته شمار متعرضین به چند صد نفر افزایش پیدا کرد و زبانه های آتش از چندین مغازه قابل رویت بود. ساعت دو بامداد پلیس با نگاه داشتن سپرهای پلاستیکی مقابل جوانان 16 تا 30 ساله تلاش کرد تا این تظاهرات را سرکوب کند.

ریانوستی نیز گزارش داد درحالی که شماری از معترضین در تلاش برای به غارت بردن اجناس مغازه ها بودند، ماموران آتش نشانی تمام تلاش خود را برای مهار زبانه های آتش انجام دادند.

اسکای نیوز گزارش داد تظاهرات روز شنبه به خشونت کشیده شد اما هیچ فردی زخمی یا کشته نشد.

این درحالیست که شبکه خبری الجزیره با اشاره به درگیریهای چند ساعته پلیس و معترضین اعلام کرد در جریان این ناآرامی ها هشت افسر پلیس و چندین معترض زخمی شده و برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند.

انگلیس این روزها دوران سختی را سپری می کند از طرفی رسوایی شنود غیرقانونی مکالمات شهروندان توسط رسانه های تحت مالکیت "رابرت مرداک" باعث سلب اعتماد مردم از دولت و افزایش نارضایتی ها از عملکرد مقامات شده و از طرفی هر روز شاهد تظاهرات گسترده معلمان و کارکنان بخشهای عمومی در اعتراض به برنامه های دولت در زمینه حقوق بازنشستگان و افزایش سن بازنشستگی هستیم.