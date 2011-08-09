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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

پاک‌آئین در گفتگو با مهر:

اطلاعات شخصی خبرنگاران در سایت «سمان» به بیرون درز نمی‌کند

اطلاعات شخصی خبرنگاران در سایت «سمان» به بیرون درز نمی‌کند

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اهالی رسانه اطمینان داد که سامانه «سمان» از امنیت بالایی برخوردار است و اطلاعات شخصی خبرنگاران که در آن ثبت شده است، به هیچ وجه به بیرون درز نمی‌کند.

پدرام پاک‌آئین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان امنیت سایت «سمان» (سامانه جامع اطلاعات خبرنگاران) و تمهیدات پیش بینی شده برای جلوگیری از درز اطلاعات شخصی خبرنگاران به بیرون گفت: برای تامین امنیت اطلاعاتی این سامانه، با یک شرکت معتبر داخلی قرارداد بسته‌ایم و این شرکت تمام لوازم پشتیبانی و نگهداری از این سامانه را تامین می‌کند.

وی نام این شرکت را ذکر نکرد و دلیل این کار را منتفی کردن احتمال ایجاد هر گونه اختلال در سایت «سمان» عنوان کرد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی افزود: این شرکت در تمام طول سال دایر است و همه اطلاعات مربوط به خبرنگاران سراسر کشور را از جمله مشخصات فردی و اطلاعات پرسنلی و مربوط به آثار آنها در این سامانه بارگذاری کرده است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد هدف از تجمیع اطلاعات شخصی خبرنگاران را در سایت «سمان» دسته‌بندی آنها و فراهم شدن امکان جستجو و یافتن لحظه‌ای اطلاعات اهالی رسانه عنوان کرد و گفت: تنها مسئولان این شرکت و همکاران فنی ما به اطلاعات شخصی خبرنگاران دسترسی دارند.

پدرام پاک آئین در پاسخ به این سئوال که «در شرایطی که سایت‌های بسیاری از پایگاه‌های معتبر در کشورهای پیشرفته به راحتی هدف حمله هکرها قرار می‌گیرد، چه تضمینی برای جلوگیری از هک شدن سایت «سمان» و درز اطلاعات شخصی خبرنگاران به بیرون وجود دارد؟» گفت: به اهالی رسانه این اطمینان را می‌دهم که نگران درز هیچگونه از اطلاعات شخصی خود به بیرون نباشند و تمهیدات لازم برای این مسئله کاملاً پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 1377274

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