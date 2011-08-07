الاتحاد عربستان هافبک برزیلی تیم فوتبال "بوردو" را جذب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تیم فوتبال الاتحاد عربستان "وندل جرالدو"، هافبک برزیلی تیم بوردو را با مبلغ قرارداد نامعلومی به خدمت گرفت و گوی سبقت را از باشگاه سنت اتین برای انتقال این بازیکن ربود.

وندل 29 ساله نقشی کلیدی در تیم در بوردو داشت و توانست در سال 2009 با این تیم به عنوان قهرمانی برسد. این هافبک برزیلی طی پنج فصل بازی در تیم بوردو در 156 بازی لیگ به میدان رفت و 35 گل نیز به ثمر رساند.

باشگاه الاتحاد عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد، عقد قرارداد با وندل بخشی از برنامه این باشگاه برای فصل بعد بوده است.

غول‌های عربستان که در سال 2004 و 2005 عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را به خود اختصاص دادند، با سرمربیگری "دیمیتری دیویدوویچ" بلژیکی 23 شهریورماه و 5 مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل اف سی سئول کره جنوبی به میدان خواهند رفت.