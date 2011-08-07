حجت الاسلام محمد مهدی کرمی، شامگاه شنبه در مراسم افتتاحییه طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه‌های استان قم که در تالار شهید بهشتی دانشگاه قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به استقبال گسترده اساتید از این طرح عنوان کرد: در قم برای ۱۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌های استان برنامه ریزی شده است تا این دوره برای آنها برگزار شود اما اساتید بیش از این تعداد برای حضور در طرح ضیافت اندیشه اعلام آمادگی کردند.



حجت الاسلام کرمی اجرای طرح ضیافت اندیشه را در راستای اسلامی کردن دانشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: اساتید و متون درسی مهم‌ترین ارکان اسلامی شدن دانشگاه‌ها می‌باشند که اگر در این راستا اساتید دانشگاه‌ها بتوانند آموزه‌های دین اسلام را فرا بگیرند و به دانشجویان انتقال دهند این امر گام موثری در جهت اسلامی شدن دانشگاه‌ها خواهد بود.



مسئول طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه‌های استان قم در خصوص موضوعاتی که در این طرح مطرح خواهد شد گفت: موضوع اول، اندیشه سیاسی اسلام و مسئله ولایت فقیه است که در طول دوره از آیت الله مومن در این زمینه استفاده می‌شود.



رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های قم ادامه داد: این کلاس‌ها به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد و بعد از افطار نیز در قالب حلقه‌های معرفت و کرسی‌های آزاد اندیشی مباحث مطرح شده پیگیری خواهد شد.



وی به برخی دیگر از موضوعاتی که در این کارگاه‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت اشاره کرد و افزود: موضوعاتی همچون اسلامی شدن دانشگاه‌ها، جنگ نرم با حضور سایر اساتید و دانشمندان دنبال خواهد شد.



حجت الاسلام کرمی افزود: مدت این دوره ۱۰ روز می‌باشد و برای ایجاد تنوع در طول دوره از مراکز تفریحی و ورزشی نیز استفاده خواهد شد.



اساتید اصول تعلیم و تربیت اسلامی را می‌آوزند



مسئول طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه‌های قم موضوع محوری دیگری که در این دوره به آن پرداخته خواهد شد را اصول تعلیم و تربیت اسلامی عنوان کرد و ابراز داشت: این کلاس به صورت کارگاهی و با مشارکت اساتید حاضر برگزار می‌شود.



وی در پایان به برخی از مزایای شرکت در طرح ضیافت اندیشه اشاره کرد و عنوان داشت: امتیازاتی که برای این دوره در نظر گرفته شده است شامل صدور گواهینامه پایان دوره و همچنین به عنوان گذراندن دوره‌های معرفت افزایی در راستای ارتقای هیئت علمی اساتید محسوب می‌شود.

