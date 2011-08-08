اخبار سازمان تبلیغات اسلامی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره تبلیغات اسلامی بهاباد مراسم اختتامیه طرح قرآنی 1445 در دارالقرآن خاتم الانبیاء برگزار شد.

در جشن پایانی این دوره، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی بهاباد ضمن تقدیر از دست اندرکاران این طرح گفت: در این طرح، بیش از 20 نفر در شهر بهاباد با آموزش حضوری روخوانی، روان خوانی و مفاهیم سوره مبارکه انفال آشنا شدند.

برگزاری جلسه شورای اداری زارچ

جلسه شورای اداری بخش زارچ با حضور امام جمعه، بخشدار و سرپرست نمایندگی تبلیغات اسلامی تشکیل شد.

در این جلسه امام جمعه زارچ در خصوص جایگاه نماز جمعه، برکات معنوی فرهنگی و محوریت وحدت بخش آن نکاتی را بیان کرد.

وی با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بهره مندی بیش از بیش را از نماز جمعه برای حاضران خواستار شد.

بخشدار زارچ در این نشست در مورد جایگاه نماز جمعه و ساماندهی برنامه های فرهنگی و مذهبی از سوی ستاد، پیشنهاد کرد تا با فعالتر کردن کمیته های ستاد نمازجمعه، خلأهای فعالیتهای فرهنگی در بخش جبران شود.

حجت الاسلام ابراهیمی، مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی بخش زارچ نیز ضمن اعلام هر گونه همکاری جهت پیشبرد اهداف عالی فرهنگی، تبلیغی، سیاسی عبادی، اجتماعی با ستاد اقامه نمازجمعه، خواستار هماهنگی بیشتر نهادهای فعال فرهنگی با این ستاد شد.

بازدید رئیس اداره تبلیغات اسلامی خاتم از هیئات مذهبی بانوان هرات

حجت الاسلام علی اکبر، دشتی رئیس اداره تبلیغات اسلامی خاتم از چهار جلسه قرآنی هیئات مذهبی حضرت زینب(س)، حضرت رقیه (س)، ام الائمه و طیبین بازدید کرد.

وی نقش بانوان را در تبیین ارزشهای دینی و تبلیغ دین مبین اسلام بسیار تاثیرگذار دانست و بر فعالیت بیش از پیش آنها تاکید کرد.

برگزاری جلسه مربیان قرآنی شهرستان اردکان

مربیان قرآنی شهرستان اردکان در جلسه ای راهکارهای جذب نوجوانان به کلاسهای قرآنی را بررسی کردند.

از سوی کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی اردکان و به منظور هماهنگی بیشتر برای بالا بردن کیفیت کلاسهای قرآنی سطح شهرستان جلسه ای با حضور مربیان و دست اندرکاران کلاسهای قرآنی در محل موسسه بینات اردکان برگزار شد.

در این جلسه مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی اردکان با اشاره به لزوم بهره مندی مربیان قرآنی از شیوه های جذاب در آموزش قرآن کریم، راههای جذب نوجوانان و جوانان به کلاسهای قرآنی را تشریح کرد.