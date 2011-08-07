سیدمحسن میرقیصری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کاراته قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۱ با شرکت برترینهای این سبک، از روز سه شنبه این هفته به میزبانی کشور ژاپن در سبک شوتوکان wskf برگزار میشود و به عنوان تنها نماینده قم در این مسابقات شرکت میکنم.
وی تصریح کرد: تمام هزینههای اعزام به پیکارهای کاراته سبک شوتوکان wskf قهرمانی جهان در شهر توکیو ژاپن بر عهده خودم است ولی با این حال با تمام توان در این دوره از مسابقات به مصاف حریفان خود میروم تا مقام قهرمانی سال گذشته را در این دوره تکرار کنم.
میرقیصری که از چهرههای درخشان چند سال اخیر کاراته قم در میادین و مسابقات مختلف بوده، افزود: در این دوره از پیکارهای سبک شوتوکان wskf قهرمانی جهان در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم برابر حریفان به میدان خواهم رفت.
قهرمان ارزنده کاراته استان قم یاد آور شد: سال گذشته، با حضور در دو رویداد بینالمللی موفق به کسب دو مدال طلا و افتخار برای کاراته کشورمان و استان قم شدم و این بار نیز قصد دارم مدالی دیگر را برای کاراته قم و کشور کسب کنم.
وی در ادامه به آخرین موفقیت خود در این رشته ورزشی اشاره کرد و گفت: پیش از اعزام به ژاپن در مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاههای آزاد کشور در شهر همدان با حریفان رقابت کردم که خوشبختانه کسب مدال طلا همراه بود.
میرقیصری با اشاره به اینکه مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاههای آزاد کشور به میزبانی همدان به انجام رسید، افزود: مدعیان از دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور به میزبانی واحد همدان در این مسابقات به رقابت پرداختند.
وی با اشاره به تعداد تیمها شرکتکننده در این دوره از رقابتها، عنوان کرد: پیکارهای قهرمانی کاراته پسران دانشگاه آزاد اسلامی با حضو کاراتهکاهای مناطق مختلف کشور به مدت دو روز به میزبانی این واحد دانشگاهی انجام پذیرفت که در نهایت موفق به کسب مدال طلا شدم.
وی ابراز داشت: در این از مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاههای آزاد کشور بیش از 130 کاراتهکا در شش سبک کمیته و یک سبک کاتا در اوزان مختلف برای کسب مقام قهرمانی با یکدیگر در شهر همدان به رقابت پرداختند.
رئیس هیت کاراته استان قم تصریح کرد: در این مسابقات بعد از چهار سال که حضور در فینال یک رقابت حساس کاراته در سطح کشور را تجربه کردم و جدال با رقیب حاضر در فینال را با پیروزی پشت سر گذاشته و موفق به کسب مقام قهرمانی شدم.
قم - خبرگزاری مهر: کاراتهکای قمی اعزامی به رقابتهای جهانی ژاپن گفت: در این مسابقات با آمادگی کامل به مصاف حریفان میروم تا با کسب مدال موفقیت سال گذشته در کره جنوبی را تکرار کنم.
سیدمحسن میرقیصری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کاراته قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۱ با شرکت برترینهای این سبک، از روز سه شنبه این هفته به میزبانی کشور ژاپن در سبک شوتوکان wskf برگزار میشود و به عنوان تنها نماینده قم در این مسابقات شرکت میکنم.
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