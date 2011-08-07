61 مدرسه ابتدایی گلستان تک نوبته می شوند

نبی الله آخونندی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح یک نوبته کردن مدارس مقطع ابتدایی کل شهرستان خبر داد.

وی گفت: 23 مدرسه در شهر و 38 مدرسه درمناطق روستایی بخش مرکزی باید تا آغاز سال تحصیلی جاری تک نوبته صبح شوند.

وی همچنین از اختصاص سهمیه اعتباری تخریب و بازسازی 4 واحد آموزشی بزرگ شهر گنبدکاووس درسال جاری خبر داد.

آخوندی افزود: هر یک از این واحدهای آموزشی با ده میلیارد ریال اعتبار تخریب و بازسازی خواهند شد.

آموزش و پرورش شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان حدود 55 هزار دانش آموز درسه دوره تحصیلی و نیز حدود 3هزار و 200 فرهنگی دارد.