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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

روباتی که از تجربیاتش عبرت می گیرد/ ایجاد شبکه عصبی مصنوعی در روبات

روباتی که از تجربیاتش عبرت می گیرد/ ایجاد شبکه عصبی مصنوعی در روبات

روباتی مجهز به شبکه عصبی مشابه مغز انسان می تواند با به یاد آوردن تجربیات پیشین، فکر کردن و انجام فعالیتهای خودکار وظایفی که به عهده اش نهاده شده را به درستی انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ژاپنی موسسه تکنولوژی توکیو معتقدند این دستاورد روباتیک نشان از توان تکاملی روباتها برای انطباق یافتن با محیطهای متغییر و غیر ثابت دارد.

روباتها از جمله روباتهای صنعتی تا کنون توان انجام سریع و دقیق ماموریتهای ویژه را داشته اند اما در صورتی که محیط اطراف آنها تغییر پیدا می کرد روباتها از انجام همان وظیفه عاجز می شدند زیرا روباتها توان تغییر پیدا کردن را نداشتند.

در مقابل، این روبات جدید از هوش مصنوعی خود برای پر کردن یک لیوان آب و سپس خنک کردن آن استفاده می کند. روبات با دیدن یک قطعه یخ در سینی که در نزدیک او قرار گرفته تصمیم می گیرد بطری آب را به زمین گذاشته، قطعه یخ را برداشته و به درون لیوان بیاندازد.

این روبات شباهت زیادی به روبات Bakebot دارد، روباتی که می توانست با کمک کدی ویژه برای درک مواد لازم و دستور پخت شیرینی، مواد لازم را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را درون اجاق گاز قرار دهد.

محققان ژاپنی الگوریتمی را با عنوان "شبکه عصبی خود رشد کننده" یا SOINN ابداع کردند که قدرت فکر کردن را در روبات ایجاد می کند. این شبکه اطلاعات مورد نیاز خود را از چشمها، گوشها، حس لامسه روبات و همچنین اطلاعات آنلاین دریافت کرده و بر اساس آنها تصمیم گیری می کند.

به این شکل زمانی که از این روبات درخواست می شود یک فنجان چای درست کند، روبات چیزی درمورد درست کردن چای نمی داند. از این رو به اینترنت وصل شده و از روباتی دیگر در لندن درست کردن چای انگلیسی را می آموزد، اما از آنجایی که روبات در ژاپن مستقر است در می یابد که همه چیز درباره درست کردن چای ژاپنی درست نیست.

بر اساس گزارش ان بی سی، سپس روبات با استفاده از تجربیات پیشین خود و محیط اطرافش می تواند دانش ذخیره شده اش را بلافاصله با موقعیت کنونی خود انطباق داده و با استفاده از یک قوری ژاپنی، چای سبز آماده کند.

کد مطلب 1377319

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