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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

10 هزار صفحه علم قرآنی در نمایشگاه قرآن تولید می‌شود

10 هزار صفحه علم قرآنی در نمایشگاه قرآن تولید می‌شود

رئیس نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم از تولید 10 هزار صفحه علم قرآنی در نمایشگاه خبر داد و گفت: این تولید علم در زمینه‌های پژوهشی، میان‌رشته‌ای، علوم بنیادی، تحول علوم انسانی و هنر مفهومی به جامعه علمی کشور ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمید محمدی اظهار داشت: در نمایشگاه امسال 10 هزار صفحه علم قرآنی در زمینه‌های پژوهشی، میان‌رشته‌ای، علوم بنیادی، تحول علوم انسانی، هنر مفهومی و ... تولید و به جامعه علمی کشور ارائه خواهد شد.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی گفت: رویکرد ما در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم، راه‌اندازی نهضت تولید علم قرآنی خواهد بود و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در پایان از انتشار این علوم تولید شده در قالب کتاب خبر داد.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 4 شهریور از ساعت 17 تا 24 د مصلای امام خمینی(ره) تهران پذیرای علاقمندان است .
 

کد مطلب 1377342

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