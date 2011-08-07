به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمید محمدی اظهار داشت: در نمایشگاه امسال 10 هزار صفحه علم قرآنی در زمینه‌های پژوهشی، میان‌رشته‌ای، علوم بنیادی، تحول علوم انسانی، هنر مفهومی و ... تولید و به جامعه علمی کشور ارائه خواهد شد.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی گفت: رویکرد ما در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم، راه‌اندازی نهضت تولید علم قرآنی خواهد بود و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در پایان از انتشار این علوم تولید شده در قالب کتاب خبر داد.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 4 شهریور از ساعت 17 تا 24 د مصلای امام خمینی(ره) تهران پذیرای علاقمندان است .

