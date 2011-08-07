  1. استانها
درخشش دانش آموزان البرزی در کنکور سراسری

کرج - خبرگزاری مهر: دانش آموزان فرهیخته استان البرز در کنکور سراسری امسال درخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش، رتبه های چهارم و هشتم کشوری کنکور سراسری را دانش آموزان استان البرز کسب کرده اند.

به این ترتیب، سید میلاد موسوی فرحائز رتبه 4 ریاضی ودانش آموز مهرنوش سماعی حائز 8علوم تجربی کنکور امسال شده است.

این دانش آموزان از دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان شهید سلطانی و فرزانگان ناحیه 3 کرج استان البرز هستند.

این دانش آموزان تمامی دوران تحصیل ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در کرج مشغول به تحصیل بودند و با تلاش و برنامه ریزی فردی و حمایتهای خانواده و آموزش معلمان دلسوز موفق به کسب رتبه شدند.
 
اکبر حلیمی مدیر آموزش وپرورش استان البرز این موفقیت را به کلیه دانش آموزان و همکاران و خانواده های آنها تبریک و تهنیت گفت.
 
