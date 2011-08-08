اولین جلسه انجمن دو ومیدانی آموزشگاه های البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با هدف شناسایی ضعفها وراهکارهای مناسب جهت پیشرفت وتوسعه این رشته با توجه به پتانسیل خوب موجود در استان البرز برگزار شد.

جلسه یادشده با حضور مسئولان تربیت بدنی آموزش وپرورش استان البرز، مسئول انجمن دو ومیدانی استان وجمعی از مربیان این رشته برگزار شد.



نشست فرهنگیان ودانشگاهیان با امام جمعه کرج واستاندار البرز

نشست صمیمی فرهنگیان ودانشگاهیان با نماینده ولی فقیه وامام جمعه کرج واستاندار البرز برگزار شد.

این دیدار صمیمی در شبستان مصلای نماز جمعه کرج با حضور اعضای شورای معاونان اداره کل آموزش وپرورش و مناطق تابعه استان وهمچنین جمعی از فرهنگیان ومدیران کل واساتید دانشگاههای استان برگزار شد.

از هر اداره کل ودانشگاه سه نفر به نمایندگی به ایراد سخن پرداخته و توفیقات و موانع موجود در آن اداره کل را به اطلاع جمع حاضر رساندند.

در این نشست حلیمی مدیر کل آموزش وپرورش استان البرز نیز به فعالیتها و برنامه های اجرا شده ودر حال اجرای استان اشاره کرد.

در پایان نیز امام جمعه کرج و استاندار استان البرز جهت رفع برخی از موانع و مشکلات موجود قول مساعدت وهمکاری دادند.