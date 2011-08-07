بانک اطلاعات قرآنی خوزستان تشکیل شد

حجت الاسلام بلک در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی قرآنی استان و با توجه به ضرورت وجود بانک اطلاعات قرآنی استان این بانک اطلاعاتی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان تشکیل شد.

وی هدف از تشکیل این بانک اطلاعاتی جامع را شناسایی و ساماندهی نیروهای قرآنی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مراکز قرآنی و آسان شدن برنامه ریزی قرآنی اعلام کرد.



عضو شورای قرآنی استان خوزستان گفت: در این بانک اطلاعاتی مشخصات قاریان، حافظان و اساتید قرآنی و همچنین مشخصات مراکز و موسسات قرآنی استان خوزستان ثبت می شود.



بلک اظهار داشت: تشکیل این بانک در اولین جلسه شورای قرآنی استان خوزستان که به ریاست استاندار قرار است هر ماه یک بار تشکیل شود به تصویب رسید و هم اکنون بخشهایی از اطلاعات مورد نیاز این بانک جمع آوری شده است.



وی افزود: این بانک اطلاعاتی که شاید در کمتر استانی نمونه آن را داشته باشیم به مرور زمان تکمیل می شود و به زودی منبع قابل اتکایی برای برنامه ریزی جامع برای فعالیتهای قرآنی خواهد بود.



بلک در خصوص اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعات قرآن در خوزستان گفت: اطلاعات مربوط به کلیه اماکن مذهبی، مساجد و حسینه ها، مدرسین قرآن، قرآن آموزان، دوره ها برگزار شده برای آموزش قرآن و سایر موارد مورد نیاز در این بانک اطلاعاتی جمع آوری می شود.



وی در خصوص چگونگی برگزاری جلسات شورای قرآن گفت: این شورا هر ماه یک بار با حضور نمایندگانی از ادارات تبلیغات، اوقاف، ارشاد اسلامی، صدا و سیما، دارالقرآن، آموزش و پرورش، بسیج و استانداری هر ماه یک بار تشکیل می شود و نتیجه جلسات آن برای اجرایی شدن به سایر دستگاه های استان ابلاغ می شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار داشت: یکی از مصوبات اجرایی این شورای آموزش قرآن به کارکنان دولتی استان در ماه رمضان بود که با دستور استاندار به دستگاه های دولتی اجرا شد که امیدواریم نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.