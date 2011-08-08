بودجه ملی به سرمایه ملی تبدیل ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی، سال‌ها در انتظار تایید مصوبه خرید آثار هنری از محل بخشی از بودجه نهادهای دولتی توسط مجلس بودند. بالاخره این انتظار به سر رسید و اوایل سال جاری، مجلس مصوبه خرید آثار هنری از محل یک‌هزار (یک‌دهم درصد) بودجه عمرانی نهادهای دولتی را تصویب کرد. اما طولی نکشید که این امید بازآمده، تبدیل به نگرانی‌هایی در میان هنرمندان شد.

وجود باندبازی، خرید آثار سفارشی و نازل، اعمال سلیقه نهادها در خرید آثار و مواردی از این دست، بیم‌هایی بود که پس از گذشت مدتی کوتاه از تصویب طرح مذکور، بر سر زبان هنرمندان افتاد. مرکز هنرهای تجسمی با پیشنهاد آیین‌نامه‌ای به نهادهای دولتی سعی کرده است که این طرح را در مسیری درست قرار دهد اما جالب آنجاست که در گفت‌وگوی مهر با اغلب هنرمندان شناخته‌شده، این هنرمندان از سرنوشت مصوبه و همچنین مشورت‌جویی‌های مرکز هنرهای تجسمی بی‌خبر بودند و اذعان می‌کردند که این مرکز هیچ‌گاه مشاوره‌ای درباره این موضوع با آنان نکرده است.

به هر روی این هنرمندان همگی متفق‌القول بودند که خرید آثار باکیفیت هنری، روزگاری نه‌چندان دور تبدیل به سرمایه ملی خواهد شد و برای نهادهای خریدار این آثار سرمایه‌ای ارزشمند به همراه خواهد آورد.

نادر قشقایی مجسمه‌ساز صاحب‌سبک کشورمان در این زمینه گفته است: امیدوارم دولت اولویت بندی کند و آثار سطح بالا را خریداری کند و روزی برسد که ما از کریستی و کریستی‌ها دعوت کنیم به کشور ما بیایند و این ارتباط فرهنگی که فقط شعارش را داده‌ایم عملی شود.

وی ادامه داده است: تولید آثار سفارشی و نگاه یکسویه‌ برخی از هنرمندان، سبب شده است که ارتقا آثار هنری در نقطه ضعف قرار گیرد. نباید چارچوب‌هایی در نظر بگیریم که باعث عقب ماندن هنری و ضعف فرهنگی ما شود. یکی از علت‌های این رفتار، آن بوده است که فقط به عده معدودی از هنرمندان چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب توجه شده است.

جواد علیزاده‌مقدم از کاریکاتوریست‌های خوب کشور نیز اظهار کرده است: بهتر است یک‌هزارم بودجه عمرانی نهادهای دولتی، براساس شایستگی هنرمندان هزینه شود و در این به میان به آثار پیشکسوتان و اساتید توجه شود. هم‌اکنون بسیاری از پیشکسوتان عرصه هنر به خاطر مشکلاتی که دارند منزوی شده‌اند و به خاطر غرور و تواضع هنری‌شان به جایی مراجعه نمی‌کنند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرده است که با اجرای این طرح، بدعت خوبی در خرید آثار کاریکاتور به وجود آید.علی شیرازی هنرمند خوشنویس هم از تولید آثار سفارشی با اجرای این طرح ابراز نگرانی کرده و گفته است: هنرمندان معمولا سلیقه بخش دولتی را می‌دانند و برخی برای کسب درآمد به سمت تولید آثار دلخواه دولتی‌ها خواهند رفت. تجربه ثابت کرده است که در همه جای دنیا هر زمان دولت مستقیما وارد چنین برنامه‌هایی شود اتفاقات خوبی در آن حوزه نمی‌افتد.

این هنرمند پیشکسوت معتقد است: شبیه این تجربه را در گذشته داشته‌ایم اما متاسفانه تجربه خوبی نبود چرا که بسیاری از آثار خریداری‌شده توسط ارگان‌ها، پس داده شد. ابتدا باید علت این عدم موفقیت را آسیب‌شناسی کنیم سپس به دنبال ضوابط اجرایی این مصوبه برویم.

فرح اصولی هنرمند نقاش با تاکید بر اینکه خرید آثار باکیفیت هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی می‌تواند به افزایش سرمایه ملی کمک کند، ادامه داده است: با اعمال ضابطه‌ای دقیق، می‌توان این طرح را به درستی اجرا کرد. با توجه به اینکه من خود هنرمند هستم، اما معتقدم بهتر است آثاری از طریق گالری‌دارها خریداری شود. ضمن آنکه انجمن‌ها نیز باید در اجرای این مصوبه دخالت داشته باشند.

وی یادآورده شده است: به عنوان مثال آثار خریداری‌شده برای موزه امام علی(ع)، غیرحرفه‌ای و ضعیف هستند، حالا که این پول قرار است صرف خرید آثار هنری شود با انتخاب آثار باکیفیت و ممتاز، تبدیل به سرمایه‌‌ای ارزنده برای کشورمان خواهد شد.

اما تاها بهبهانی هنرمند پیشکسوت مجسمه‌سازی و نقاشی نگرانی هنرمندان از اعمال سلیقه شخصی در اجرایی شدن مصوبه خرید آثار هنری را به حق و منطقی می‌داند و می‌گوید: همواره مشکل ما این بوده است که سلیقه‌های شخصی و بدون کارشناسی در هنر رخ می‌دهد و اتفاقات میمون را نامیمون می‌کند. نگرانی هنرمندان بابت اجرایی شدن این مصوبه، اعمال سلیقه‌های شخصی است. این احتمال وجود دارد که بودجه ارگان‌ها برای خرید آثاری که ارزش هنری چندانی ندارند، صرف شود.

وی همچنین بیان می‌کند: خرید آثار از هنرمندان جوان برای حمایت از آنان، اگر به خرید آثار ناپخته بینجامد، به جوانان کمکی نخواهد کرد. بیشتر نگرانی من در مورد مصوبه خرید آثار، این است که کار کارشناسی در این زمینه صورت نگیرد. متاسفانه در زمینه هنری رسم بر این است که با آدم‌های خبره مشورت نمی‌گیرند و حاصلش ملغمه‌ای است که در هنر امروز شاهدش هستیم.

علیرضا گلدوزیان از تصویرگران جوان اما موفق کشور نیز پیشنهاد می‌کند: دولت اگر می‌خواهد در زمینه آثار هنری سرمایه‌گذاری کند، بهترین راه خرید آثاری است که بدون سمت و سوی خاص خلق شده باشد.

وی با تاکید بر نقش مهم انجمن‌های هنری در اجرای درست این مصوبه می‌افزاید: دولت اگر می‌خواهد در زمینه آثار هنری سرمایه‌گذاری کند، بهترین راه، خرید آثاری است که بدون سمت و سوی خاصی خلق شده باشد. در تاریخ هنر ما همه چیز بی‌طرفانه رخ داده است و آنهایی که یک‌طرفانه خلق شده‌اند هرگز باقی نمانده‌اند. اثری که برگرفته از اعتقادات، اندیشه‌ها و مطالعات هنرمند خلق شده باشد، آثار قابل خریداری هستند و قیمت واقعی خود را خواهد داشت.

علیرضا کریمی‌صارمی از عکاسان پیشکسوت کشور هم می‌گوید: جامعه هنرهای تجسمی ایران بسیار گسترده‌ است و طبیعتا نمی‌توان همه انتظارات را در اجرای این طرح برآورده کرد.

وی در ادامه پیشنهاد می‌کند: برای آنکه این مصوبه به درستی اجرا شود تشکیل یک شورا در مرحله اول لازم است. این شورا از میان تمامی هنرمندان هنرهای تجسمی باید انتخاب و تشکیل شود.

ساعد نیک‌ذات هم از جمله عکاسانی است که بر سلیقه‌ای عمل نکردن نهادها در خرید آثار تاکید دارد و معتقد است: اگر نظارت خوبی بر هزینه درست بودجه مصوبه خرید آثار صورت گیرد، مطمئنا حق‌کشی نخواهد شد. در نتیجه من معتقدم اگر مدیریت این کار به بخش خصوصی سپرده شود با نتایج خوبی مواجه خواهیم بود.

عضو هیات موسس انجمن عکاسان ایران ادامه می‌دهد: آثاری که توسط هنرمندان خلق می‌شود باید دارای کیفیت بالایی باشند تا حق‌شان را از این بودجه دریافت کنند. اما آنچه بیش از خرید آثار هنری مهم‌تر است، توجه به مباحث مبنایی و تقویت ساختار است. هم‌اکنون در شهرستان‌ها تعداد اندکی گالری وجود دارد. در شهر مشهد که یکی از شهرهای بزرگ و مطرح در منطقه است، فقط سه گالری وجود دارد که مربوط به ارگان‌های دولتی است.

مصطفی آقامیری هنرمند شناخته‌شده نگارگری هم امیدی به اجرایی شدن مصوبه خرید آثار هنری ندارد و اظهار می‌کند: سهم و جایگاه هنر در تصمیمات فرهنگی کمرنگ شده و بیشتر رنگ و بوی سیاسی گرفته است. با اینکه هنرمندان شاخصی داخل کشور داریم که در حتی در زمینه هنرهای قرآنی بسیار شاخص هستند، اما ترجیح می‌دهند آثار خود را در نمایشگاه‌های برون‌مرزی عرضه کنند. حتی شاگردان من نیز نمایشگاه‌های خارجی‌شان بیش از داخل برپا می‌شود.

وی با این حال پیشنهاد می‌کند: اگر این طرح بخواهد اجرا شود باید ضابطه کارشناسی داشته باشد. نباید در آن شاهد باند و باندبازی باشیم. با این اوصاف باز هم امکان وارد شدن به یک پروسه ناامیدکننده وجود دارد.

علی رسولی از خوشنامان خوشنویسی کشور هم می‌گوید: اجرای درست طرح خرید آثار عاملی برای ایجاد همدلی میان هنرمندان خواهد بود.وی این طرح را بسیار خوب توصیف می‌کند و می‌افزاید: به شرط آنکه اجرایی شود. با اجرای این طرح در کار هنر رونقی حاصل می‌‌شود و هنرمندان از نظر اقتصادی جان می‌گیرند تا کارهای بهتری خلق کنند.

طاهر شیخ‌الحکمایی عضو هیئت دیره انجمن مجسمه‌سازان هم از خطر باب‌شدن هنر روایی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: اگر این بودجه واقعا قرار است که تامین شود بهتر است که در اختیار نهادهایی که کارشان در پیشرفت هنر است قرار گیرد. برگزاری جشنواره‌های هنری، ساخت موزه‌های مختلف، حمایت از هنرمندان و بنیه دانشکده‌های هنری نیز برنامه‌هایی است که در کنار خرید آثار هنری می‌توان انجام داد.

وی در صحبت‌هایش به نکته مهمی اشاره می‌کند: هر جای دنیا وقتی می‌بینیم که فستیوال‌های مختلف هنری در آنجا برگزار می‌شود دیگران به آن کشور نگاه مطمئن دارند. به عنوان مثال چندی پیش ما در یک سمپوزیوم مجسمه‌سازی در سوریه حضور داشتیم. اگر چه برخی رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند فضای این کشور را متشنج نشان دهند، اما برگزاری این سمپوزیوم بخش مهمی از این تبلیغات را خنثی کرد.

قباد شیوا از گرافیست‌های مطرح کشور هم بدون حضور کارشناسان هنری در نهادها مصوبه خرید آثار را موفق نمی‌داند و معتقد است: چند سال پیش اکسپوی خرید آثار تجسمی در تالار وحدت برگزار شد که در آن چند ارگان دولتی آثاری را از هنرمندان و گالری‌ها خریداری کردند اما پس مدتی آنها را پس دادند. بنابراین اگر در اجرای این مصوبه چنان اتفاقاتی بیفتد، وجودش فایده‌ای ندارد.

وی ادامه می‌دهد: اگر مثلا معاون وزیر به نمایشگاهی برود و از اثری استقبال کند و دستور خریداری آن را صادر کند. اگر شخص وزیر از آن تابلو خوشش نیاید، طبیعتا از خرید آن انصراف داده خواهد شد. به عقیده من اگر چنین شرایطی بر مصوبه حاکم شود، موفق نخواهد بود.

محمدعلی رجبی هنرمند نگارگر هم بر این باور است که حضور انجمن‌ها و دانشگاه‌های هنری در اجرای مصوبه خرید آثار لازم است.

وی می‌افزاید: اگر صرفا اجرای مصوبه خرید آثار هنری، به عهده نهادهای دولتی باشد شائبه های زیادی در اجرای آن وجود خواهد داشت اما اگر انجمن‌ها و دانشگاه‌ها در متن کار حضور داشته باشند کمتر این مسئله به وجود می‌آید.

احمد خلیلی‌فرد هنرمند نقاش هم با تاکید بر اینکه در خرید آثار هنری پارتی‌بازی نشود، می‌افزاید: شک نکنید که این طرح در رفع مشکلات عدیده جامعه هنرهای تجسمی و پیشرفت کار آنها موثر است به شرط آن که از آن به درستی استفاده کنند.

وی افزود: نباید شرایطی به وجود بیاید که یک بخش از این پول را برای عده‌ای خاص مصرف کنند تا به هنرمندان دیگر اجحاف شود. خریداری آثار باید با نظارت کارشناسان و هنرمندان معتبر صورت گیرد. بنابراین اگر در خرید آثار هنری پارتی‌بازی نشود و هنرمندان را به اسم خودی و غیرخودی تقسیم نکنند تاثیر بسیار خوبی بر فضای هنرهای تجسمی می‌گذارد.

مرتضی حیدری هم که دبیری دوسالانه پیشین نگارگری را برعهده داشته است، اظهار می‌کند: خرید آثار نازل توهین به هنرمندان برجسته است.

این استاد نگارگری می‌گوید: مسوولان باید زمینه‌ای فراهم کنند تا آثار هنرمندان خلاق و بااستعداد ما در خارج از مرزها حضور پیدا کنند. به نظر من این کار بهتر از خرید آثار است.

امیدواریم نهادهای دولتی، در صرف بودجه این مصوبه، که در حقیقت بخشی از بیت‌المال است و همه بر مصرف درست آن وظیفه شرعی دارد، دقت و کارشناسی لازم را بکند و هنرمندان ما نیز آثاری در خور خلق کنند که بر گنجینه هنری این مرز و بوم بیفزاید.