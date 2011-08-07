اسامی 37 گرایش علوم انسانی که بازنگری می شوند/ تاریخ آخرین بازنگری

به گزارش خبرنگار مهر، رشته های تحصیلی که قرار است مورد بازنگری قرار گیرند، شامل ارتباطات و روزنامه نگاری، اقتصاد، تاریخ، حقوق، علوم سیاسی، روانشناسی، زبان و ادبیات فارسی، زبانهای خارجی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و مشاوره، فلسفه، مدیریت می شوند که هر کدام گرایش های خود را دارد.
بر اساس اعلام پژوهشگاه علوم انسانی رشته هایی که مورد بازنگری قرار می گیرند، یک رشته در تاریخ، 2 رشته در زبان و ادبیات انگلیسی، 3 رشته در فلسفه، 6 رشته در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی، 5 رشته در مدیریت، 8 رشته مربوط به علوم اجتماعی، 6 رشته مربوط به ارتباطات و روزنامهنگاری، 5 رشته مربوط به اقتصاد و 2 رشته مربوط به حقوق و علوم سیاسی است.
اما در حال حاضر برخی از جزئیات رشته های تحصیلی شامل نام رشته و گرایش و تاریخ آخرین تصویب سرفصل اعلام شده است.
جزئیات رشته های تحصیلی و گرایشهای آنها
|ردیف
|رشته تحصیلی
|گرایش تحصیلی
|تاریخ تصویب سرفصل
|1
|ارتباطات و روزنامه نگاری
|دوره کاردانی ناپیوسته خبرنگاری- استراتژیک خاص
|
اردیبهشت 1380
|2
|//
|روزنامه نگاری
|-
|3
|اقتصاد
|اقتصاد اسلامی
|اردیبهشت 1371
|4
|//
|علوم اقتصادی
|خرداد 1375
|5
|تاریخ
|تاریخ
|بهمن 1363
|6
|حقوق
|حقوق
|خرداد 1374
|7
|علوم سیاسی
|کارشناسی علوم سیاسی
|فروردین 1375
|8
|روانشناسی
|اصلاح و تربیت
|اردیبهشت 1372
|9
|//
|روانشناسی بالینی
|فروردین 1368
|10
|//
|روانشناسی عمومی
|فروردین 1368
|11
|//
|روانشناسی کودکان استثنایی
|فروردین 1368
|12
|//
|روانشناسی(راهنمایی و مشاوره)
|-
|13
|//
|مطالعات خانواده
|شهریور 1374
|14
|زبان و ادبیات فارسی
|زبان و ادبیات فارسی
|تیر 1366
|15
|زبانهای خارجی
|زبان و ادبیات انگلیسی
|آذر 1368
|16
|علوم تربیتی و مشاوره
|برنامه ریزی مدیریت آموزشی
|آذر 1373
|17
|//
|
تکنولوژی آموزشی
|آبان 1372
|18
|مدیریت
|مدیریت بازرگانی
|تیر 1376
|19
|//
|مدیریت فرهنگی هنری
|دی 1379
|20
|//
|مدیریت دولتی
|تیر 1376
ادامه عناوین رشته ها و گرایشهای مورد بازنگری که از سوی پژوهشگاه علوم انسانی اعلام شده است
|ردیف
|رشته تحصیلی
|گرایش تحصیلی
|تاریخ تصویب سرفصل
|1
|علوم اجتماعی
|علوم ارتباطات اجتماعی- شاخه روابط عمومی
|مهر 1383
|2
|//
|ارتباطات اجتماعی
|آبان 1368
|3
|//
|برنامه ریزی اجتماعی
|آبان 1368
|4
|//
|پژوهشگری علوم اجتماعی
|آبان 1368
|5
|//
|تعاون و رفاه اجتماعی
|آبان 1368
|6
|//
|خدمات اجتماعی
|آبان 1368
|7
|//
|دبیری علوم اجتماعی
|آبان 1368
|8
|//
|روابط عمومی
|مهر 1383
|9
|//
|علوم ارتباطات اجتماعی- شاخه روزنامه نگاری
|مهر 1383
|10
|//
|مردم شناسی
|مهر 1375
|11
|//
|کاردانی ناپیوسته ارتباطات- ارتباطات اجتماعی
|اردیبهشت 1380
|12
|//
|کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم مطالعات اجتماعی
|خرداد 1380
|13
|فلسفه
|ادیان
|-
|14
|//
|فلسفه و ادیان (فلسفه و عرفان اسلامی - ادیان)
|آبان 1379
|15
|//
|کلام
|آبان 1379
|16
|//
|فلسفه
|بهمن 1366
|17
|//
|ادیان و مذاهب
|اسفند 1383
به گزارش مهر، پیش از این حمیدرضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی زمان اتمام بازنگری سرفصلهای دروس علوم انسانی را اوایل شهریورماه 90 اعلام کرده و گفته بود: تا شهریور ماه برخی رشته های مقطع کارشناسی بازنگری می شود.
وی تاکید کرده بود: این سرفصل ها تنها در اختیار ورودی های مهرماه 90 قرار می گیرد و اصل در این سرفصل ها منابع درسی است.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی گفت: این رشته ها شامل حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم تربیتی، مدیریت، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، تاریخ، فلسفه، روش شناسی، روزنامه نگاری، ارتباطات و علوم اجتماعی می شود که بر این اساس 400 سر فصل جدید تا شهریورماه به وزارت علوم اعلام خواهد شد.
