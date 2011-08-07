اسامی 37 گرایش علوم انسانی که بازنگری می شوند/ تاریخ آخرین بازنگری

به گزارش خبرنگار مهر، رشته های تحصیلی که قرار است مورد بازنگری قرار گیرند، شامل ارتباطات و روزنامه نگاری، اقتصاد، تاریخ، حقوق، علوم سیاسی، روانشناسی، زبان و ادبیات فارسی، زبانهای خارجی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و مشاوره، فلسفه، مدیریت می شوند که هر کدام گرایش های خود را دارد.

بر اساس اعلام پژوهشگاه علوم انسانی رشته هایی که مورد بازنگری قرار می گیرند، یک رشته در تاریخ، 2 رشته در زبان و ادبیات انگلیسی، 3 رشته در فلسفه، 6 رشته در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی، 5 رشته در مدیریت، 8 رشته مربوط به علوم اجتماعی، 6 رشته مربوط به ارتباطات و روزنامه‌نگاری، 5 رشته مربوط به اقتصاد و 2 رشته مربوط به حقوق و علوم سیاسی است.

اما در حال حاضر برخی از جزئیات رشته های تحصیلی شامل نام رشته و گرایش و تاریخ آخرین تصویب سرفصل اعلام شده است.

جزئیات رشته های تحصیلی و گرایشهای آنها

ردیف رشته تحصیلی گرایش تحصیلی تاریخ تصویب سرفصل 1 ارتباطات و روزنامه نگاری دوره کاردانی ناپیوسته خبرنگاری- استراتژیک خاص اردیبهشت 1380 2 // روزنامه نگاری - 3 اقتصاد اقتصاد اسلامی اردیبهشت 1371 4 // علوم اقتصادی خرداد 1375 5 تاریخ تاریخ بهمن 1363 6 حقوق حقوق خرداد 1374 7 علوم سیاسی کارشناسی علوم سیاسی فروردین 1375 8 روانشناسی اصلاح و تربیت اردیبهشت 1372 9 // روانشناسی بالینی فروردین 1368 10 // روانشناسی عمومی فروردین 1368 11 // روانشناسی کودکان استثنایی فروردین 1368 12 // روانشناسی(راهنمایی و مشاوره) - 13 // مطالعات خانواده شهریور 1374 14 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی تیر 1366 15 زبانهای خارجی زبان و ادبیات انگلیسی آذر 1368 16 علوم تربیتی و مشاوره برنامه ریزی مدیریت آموزشی آذر 1373 17 // تکنولوژی آموزشی

آبان 1372 18 مدیریت مدیریت بازرگانی ‎ تیر 1376 19 // مدیریت فرهنگی هنری ‎ دی 1379 20 // مدیریت دولتی تیر 1376

ادامه عناوین رشته ها و گرایشهای مورد بازنگری که از سوی پژوهشگاه علوم انسانی اعلام شده است

ردیف رشته تحصیلی گرایش تحصیلی تاریخ تصویب سرفصل 1 علوم اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی- شاخه روابط عمومی مهر 1383 2 // ارتباطات اجتماعی آبان 1368 3 // برنامه ریزی اجتماعی آبان 1368 4 // پژوهشگری علوم اجتماعی ‎ آبان 1368 5 // تعاون و رفاه اجتماعی آبان 1368 6 // خدمات اجتماعی ‎ آبان 1368 7 // دبیری علوم اجتماعی ‎ آبان 1368 8 // روابط عمومی مهر 1383 9 // علوم ارتباطات اجتماعی- شاخه روزنامه نگاری مهر 1383 10 // مردم شناسی مهر 1375 11 // کاردانی ناپیوسته ارتباطات- ارتباطات اجتماعی اردیبهشت 1380 12 // کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم مطالعات اجتماعی خرداد 1380 13 فلسفه ادیان - 14 // فلسفه و ادیان (فلسفه و عرفان اسلامی - ادیان) آبان 1379 15 // کلام آبان 1379 16 // فلسفه بهمن 1366 17 // ادیان و مذاهب اسفند 1383

به گزارش مهر، پیش از این حمیدرضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی زمان اتمام بازنگری سرفصلهای دروس علوم انسانی را اوایل شهریورماه 90 اعلام کرده و گفته بود: تا شهریور ماه برخی رشته های مقطع کارشناسی بازنگری می شود.

وی تاکید کرده بود: این سرفصل ها تنها در اختیار ورودی های مهرماه 90 قرار می گیرد و اصل در این سرفصل ها منابع درسی است.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی گفت: این رشته ها شامل حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم تربیتی، مدیریت، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، تاریخ، فلسفه، روش ‌شناسی، روزنامه ‌نگاری، ارتباطات و علوم اجتماعی می شود که بر این اساس 400 سر فصل جدید تا شهریورماه به وزارت علوم اعلام خواهد شد.