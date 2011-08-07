  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

اسامی 37 گرایش علوم انسانی که بازنگری می شوند/ تاریخ آخرین بازنگری

اسامی 37 گرایش علوم انسانی که بازنگری می شوند/ تاریخ آخرین بازنگری

اسامی 12 رشته و 37 گرایش رشته های علوم انسانی که قرار است مورد بازنگری قرار گیرند به همراه تاریخ آخرین بازنگری و تصویب سرفصلها اعلام شده است و اساتید و صاحب نظران در حال حاضر نظرات تخصصی خود را درباره بازنگری این رشته ها ارائه می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، رشته های تحصیلی که قرار است مورد بازنگری قرار گیرند، شامل ارتباطات و روزنامه نگاری، اقتصاد، تاریخ، حقوق، علوم سیاسی، روانشناسی، زبان و ادبیات فارسی، زبانهای خارجی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و مشاوره، فلسفه، مدیریت می شوند که هر کدام گرایش های خود را دارد.

بر اساس اعلام پژوهشگاه علوم انسانی رشته هایی که مورد بازنگری قرار می گیرند، یک رشته در تاریخ، 2 رشته در زبان و ادبیات انگلیسی، 3 رشته در فلسفه، 6 رشته در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی، 5 رشته در مدیریت، 8 رشته مربوط به علوم اجتماعی، 6 رشته مربوط به ارتباطات و روزنامه‌نگاری، 5 رشته مربوط به اقتصاد و 2 رشته مربوط به حقوق و علوم سیاسی است.

اما در حال حاضر برخی از جزئیات رشته های تحصیلی شامل نام رشته و گرایش و تاریخ آخرین تصویب سرفصل اعلام شده است.

جزئیات رشته های تحصیلی و گرایشهای آنها

 

ردیف رشته تحصیلی گرایش تحصیلی تاریخ تصویب سرفصل
1 ارتباطات و روزنامه نگاری دوره کاردانی ناپیوسته خبرنگاری- استراتژیک خاص

اردیبهشت 1380
2  // روزنامه نگاری -
3 اقتصاد اقتصاد اسلامی اردیبهشت 1371 
4  // علوم اقتصادی خرداد 1375
5 تاریخ تاریخ بهمن 1363
6 حقوق حقوق خرداد 1374
7 علوم سیاسی کارشناسی علوم سیاسی فروردین 1375
8 روانشناسی اصلاح و تربیت اردیبهشت 1372
9 // روانشناسی بالینی فروردین 1368
10 // روانشناسی عمومی فروردین 1368
11 // روانشناسی کودکان استثنایی فروردین 1368
12 // روانشناسی(راهنمایی و مشاوره) -
13 // مطالعات خانواده شهریور 1374
14 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی تیر 1366
15 زبانهای خارجی  زبان و ادبیات انگلیسی آذر 1368
16 علوم تربیتی و مشاوره برنامه ریزی مدیریت آموزشی آذر 1373
17 // تکنولوژی آموزشی
 		 آبان 1372
18 مدیریت مدیریت بازرگانی ‎ تیر 1376
19 // مدیریت فرهنگی هنری ‎ دی 1379
20 // مدیریت دولتی تیر 1376

ادامه عناوین رشته ها و گرایشهای مورد بازنگری که از سوی پژوهشگاه علوم انسانی اعلام شده است  

 

ردیف رشته تحصیلی گرایش تحصیلی تاریخ تصویب سرفصل
1 علوم اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی- شاخه روابط عمومی مهر 1383
2  // ارتباطات اجتماعی آبان 1368
3 // برنامه ریزی اجتماعی آبان 1368
4  // پژوهشگری علوم اجتماعی ‎ آبان 1368
5 // تعاون و رفاه اجتماعی آبان 1368
6 // خدمات اجتماعی ‎ آبان 1368
7 // دبیری علوم اجتماعی ‎ آبان 1368
8 //  روابط عمومی مهر 1383
9  // علوم ارتباطات اجتماعی- شاخه روزنامه نگاری مهر 1383
10  // مردم شناسی مهر 1375
11  // کاردانی ناپیوسته ارتباطات- ارتباطات اجتماعی اردیبهشت 1380
12  // کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم مطالعات اجتماعی خرداد 1380
13  فلسفه ادیان  -
14 // فلسفه و ادیان (فلسفه و عرفان اسلامی - ادیان) آبان 1379
15 // کلام آبان 1379
16  // فلسفه بهمن 1366
17  // ادیان و مذاهب اسفند 1383

به گزارش مهر، پیش از این حمیدرضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی زمان اتمام بازنگری سرفصلهای دروس علوم انسانی را اوایل شهریورماه 90 اعلام کرده و گفته بود: تا شهریور ماه برخی رشته های مقطع کارشناسی بازنگری می شود.

وی تاکید کرده بود: این سرفصل ها تنها در اختیار ورودی های مهرماه 90 قرار می گیرد و اصل در این سرفصل ها منابع درسی است.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی گفت: این رشته ها شامل حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم تربیتی، مدیریت، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، تاریخ، فلسفه، روش ‌شناسی، روزنامه ‌نگاری، ارتباطات و علوم اجتماعی می شود که بر این اساس 400 سر فصل جدید تا شهریورماه به وزارت علوم اعلام خواهد شد. 

کد خبر 1377368

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها