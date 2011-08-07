مردم جنوب شهر ساری کتابخانه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی صبح یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران در استانداری افزود: متاسفانه سرانه برخورداری از فضای فرهنگی برای مردم منطقه جنوب شهر خصوصا بلوار کشاورز ساری بسیار پایین است.

وی اظهار داشت: 40 درصد از شهروندان ساروی در این منطقه ساکن بوده و مردمان جنوب شهر ساری همواره در تمامی عرصه های پس از انقلاب یار و پشتیان ولایت فقیه و نظام اسلامی بوده و هستند.

شهردار ساری با اشاره به اینکه این نهاد آمادگی ساخت کتابخانه عمومی در منطقه جنوب شهر ساری را دارد، تصریح کرد: اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران باید نسبت به تهیه زمین در اسرع وقت اقدام کند.

حجازی با بیان اینکه اداره کتابخانه های عمومی مازندران باید نحوه استفاده از سهم نیم درصدی اعتبارات شهرداری ها را اطلاع رسانی کند، افزود: متاسفانه توجه به نویسندگان کتاب در جامعه کم است.

وی با تاکید بر تبلیغ بیشتر مطالعه کتاب در جامعه گفت: تبلیغ برنامه های سینمایی و تلویزیونی از کتاب در جامعه بیشتر است.

سید محمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه نقش معاونان اجرایی و کتابداران در مدارس بسیار کمرنگ شده است اظهار داشت: این افراد در مدارس صرفا به انتصاب بسنده کردند.

وی با تاکید بر اینکه نهضت قرائت قرآن در مدارس باید بیشتر شود افزود: باید نهادهای فرهنگی، زمینه هدیه دادن کتاب به مردم را افزایش تا سرانه مطالعه در جامعه افزایش و کتاب در سبد خانوارها جای بگیرد.

آقامیری با اظهار تاسف از اینکه تبلیغات پفک نمکی در رسانه ملی و استانی از تبلیغات حوزه نشر بیشتر است اظهار داشت: رسانه استانی باید در بین برنامه های پرمخاطب خود اقدام به تبلیغ معرفی کتاب کند.