به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتوی، صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در ابتدای انقلاب، نهادهای متعددی مثل جهاددانشگاهی، جهادسازندگی، بسیج و سپاه با رویکرد انجام کار جهادی تأسیس شدند که در این میان، جهاد دانشگاهی با هدف پرکردن خلاء‌های علمی کشور آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی در 31 سال گذشته در حوزه پژوهشی به خصوص پژوهش‌های نوین و کاربردی مؤثر عمل کرده است، گفت: تأسیس پژوهشگاه رویان و فعالیت در حوزه‌ سلول‌های بنیادی، یکی از عرصه‌هایی است که به‌واسطه پژوهش‌های جهاددانشگاهی، نام ایران را بلندآوازه کرده است.

این مسئول به فعالیت‌های آموزشی جهاددانشگاهی اشاره کرد و افزود: بحث آموزش، حوزه‌ای است که تقریباً همه دستگاه‌ها و مراکز علمی به آن ورود پیدا کردند، اما با توجه به پتانسیل‌های جهاددانشگاهی، انتظار می‌رود این نهاد علمی و فرهنگی همانگونه که پیش‌تر در حوزه علوم نوین فعالیت داشته است کماکان به این مسیر ادامه دهد زیرا به نظر می‌رسد که اگر به فضاهای آموزشی وارد شود، از رسالت اصلی خود یعنی پژوهش دور خواهد افتاد.

وی در خصوص تعامل میان جهاددانشگاهی و دانشگاه ‌آزاداسلامی گفت: دانشگاه آزاداسلامی می‌تواند امکانات آزمایشگاهی و نیروی انسانی نخبه را با هدف نیل به اهداف پژوهشی در اختیار جهاد دانشگاهی قرار دهد.

پرتوی با تأکید بر اینکه جهاد دانشگاهی باید از توان و انرژی دیگر دانشگاه‌ها نیز بهره‌مند شود، افزود: به‌عنوان مثال در یک کار پژوهشی، جهاد دانشگاهی می‌تواند بخشی از فعالیت‌های پژوهشی را که در توان دیگر دانشگاه‌ها است به آنها واگذار و از جایی به کار پژوهش ورود کند که از توان دیگر دانشگاه‌ها خارج است، یعنی زمان و انرژی خود را از جایی صرف کند که به آن نیاز است.

این مسئول با بیان اینکه جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش‌های فرهنگی هم می‌تواند بسیار مؤثر عمل کند، تصریح کرد: متأسفانه به ‌رغم اینکه مسائل فرهنگی در کشور به‌عنوان یک دغدغه محسوب می‌شود، هنوز پژوهش‌های فرهنگی منسجمی در این خصوص صورت نپذیرفته است، بنابراین جهاددانشگاهی به‌عنوان یک نهاد پژوهشی موفق می‌تواند با ورود و پژوهش در حوزه فرهنگ، بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع سازد.

پرتوی با بیان اینکه جهاددانشگاهی در صورتی می‌تواند در حوزه پژوهش موفق باشد که مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد، گفت: تا زمانی که جهاددانشگاهی از پژوهش‌های کاربردی انتفاع مالی نبرده و به سوددهی نرسیده است، وظیفه نهادهای دولتی است که از این مجموعه جهادی به نحو مناسبی حمایت کنند.