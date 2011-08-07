دعوت دو ورزشکار تیرانداز ایلامی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخشش ورزشکاران تیراندازی آقایان و بانوان جوان و نوجوان استان ایلام در مسابقات قهرمانی کشور استان تبریز و اصفهان مجدداً دو ورزشکار ارزشمند ایلامی که مورد توجه کمیته فنی مسابقات شده اند به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

پوریا نوروزیان در رده سنی جوانان در رشته تفنگ بادی و خانم محدثه لطفی در رده نوجوانان در رشته تپانچه بادی بعنوان نماینده کشور در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی کشور کویت برگزار خواهد شد، حضور خواهند یافت.

هیئت کوهنوردی شهرستان آبدانان طبق حرکت برنامه ریزی شده اقدام به اعزام یک تیم کوهنوردی متشکل از 17 ورزشکار به قله سبلان کرد.