صعود آفرنگ قم به مرحله نهایی فوتسال بانوان کشور

زهرا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتسال بانوان آفرنگ قم در رقابت‌های مرحله مقدماتی فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور که در شهر گرگان برگزار شد، تمام حریفان خود را با شکست مواجه کرده و راهی مرحله دوم شد.



وی ادامه داد: بعد از درخشش این تیم در روز نخست بازی‌ها که با پیروزی برابر رقبای مدعی همراه بود، در روز دوم مسابقات لیگ فوتسال بانوان کشور نماینده قم توانست نمایندگان مازندران و گلستان را شکست دهد و از گروه خود به عنوان تیم اول صعود کند.



نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان قم افزود: تیم فوتسال آفرنگ قم نماینده استان است در روز دوم این مسابقات توانست تیم پارس مازندران را سه بر دو و تیم آزاد شهر گلستان را به نتیجه هفت بر صفر شکست دهد و راهی مرحله بعد شود.



وی افزود: میزبانی مسابقات فوتبال دسته سوم بانوان قهرمانی کشور بر اساس اعلام کمیته بانوان فدراسیون فوتبال بر عهده هیئت فوتبال استان گلستان و به میزبانی شهر گرگان برگزار شد و تیم آفرنگ قم در این شهر با حریفان خود رقابت کرد.



نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان قم با بیان اینکه این مسابقات به مدت چهار روز در شهر گرگان ادامه یافت، اضافه کرد: تیم آفرنگ قم برای حضوری مطلوب و شایسته در این رقابت‌ها کاملا برنامه‌ریزی کرده و از آمادگی کامل برخوردار بود که خوشبختانه موفق به کسب جواز صعود نیز شد.



وی با اشاره به تیم‌های شرکت‌کننده در این رقابت‌ها عنوان داشت: این مسابقات در حالی با شرکت تیم‌های حاضر در گروه سوم در گرگان برگزار شد که فوتسالیست‌های آفرنگ قم برای صعود به مرحله بعد به شکل دوره‌ای با تیم‌های شرکت‌کننده در این گروه به رقابت پرداخت.



سلیمی با اشاره به آمادگی اعضای تیم فوتسال بانوان آفرنگ قم، تصریح کرد: نفراتی که در حال حاضر در تیم فوتسال بانوان قم حضور داشتند، به واسطه حضور در تمرینات منظم و با برنامه‌ زیر نظر کادر فنی، توانستند در این مسابقات توانمندی فوتسال بانوان قم را به نمایش بگذارند.



وی تصریح کرد: فوتسال و فوتبال بانوان در قم استعدادها و ظرفیت بسیار خوبی دارد و قطعاً با تداوم توجه‌ و حمایت‌های هیئت به بخش بانوان، در میادین مختلف حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و می‌توانیم تیمی مدعی نیز باشیم.



نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان قم با اشاره به ترکیب تیم اعزامی قم به این مرحله از مسابقات، افزود: تیم فوتسال بانوان قم با ترکیب مروارید نصر، مریم دست‌پاک، فاطمه فاطمی‌نیا، فریماه حیدری، نرگس ابرقویی، افسانه یحیوی، مریم رهیده، سمانه بای، ندا عسگری، زهرا قربانی و مهناز جعفرزاده به مصاف حریفان رفت و جواز صعود به عنوان تیم نخست گروه خود را کسب کرد.