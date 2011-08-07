رئیس فدراسیون ورزش سه گانه به استان البرز می آید

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت سرپرست هیئت سه گانه استان البرز، رئیس فدراسیون ورزش سه گانه و هیئت همراه جهت بازدید از این هیئت و عقد قراردادهای جدید به استان البرز می آیند.

سرپرست هیئت سه گانه استان البرز در این خصوص گفت: در این بازدید قرار است از دفتر هیئت و مجموعه ورزشی انقلاب بازدید شود.

مجید رضاخانی ادامه داد: قرار است در انتهای این بازدید نیز به شهر جدید هشتگرد رفته و مذاکراتی جهت دریافت 15 هکتار زمین برای فدارسیون ورزش سه گاه ایران انجام گیرد.

وی افزود: پس از بازدیدهای یادشده، مراسم افطار به میزبانی هیئت ورزش سه گانه برگزار خواهد شد.



برگزاری مسابقات دو ومیدانی مرحله دوم جام رمضان در البرز

مسابقات دو ومیدانی مرحله دوم جام رمضان در سطح استان البرز برگزار می شود.

این مسابقات دو بخش بانوان و آقایان در سطح کلیه شهرستانها و شهرهای اقماری استان البرز انجام خواهد گرفت که شرایط شرکت در این دوره اعلام شده است.

داشتن بیمه ورزشی، معرفی نامه از شهرستان مربوطه ، داشتن لباس ورزشی دو ومیدانی از شرایط لازم برای شرکت در این مسابقات است.



مواد مسابقه 100، 400 و 800 متر و شروع مسابقات بانوان ساعت 17 و سی دقیقه روز یکشنبه 23 مردادماه سال جاری در استادیوم انقلاب است.

شروع مسابقه آقایان نیز ساعت 17 و سی دقیقه روز شنبه 22 مردادماه سال جاری در استادیوم انقلاب است.



شرکت در این مسابقات برای عموم آزاد بوده و هر ورزشکار می تواند در دو رشته شرکت کند اما فقط یک رشته حکم و مدال تعلق می گیرد.