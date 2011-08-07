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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

استادان سفال و سرامیک به نمایشگاه قرآن می‌آیند

استادان سفال و سرامیک به نمایشگاه قرآن می‌آیند

بخش هنرهای تجسمی در طول برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم، شش کارگاه تخصصی سفال و سرامیک با حضور اساتید این رشته برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین کارگاه آموزشی که طی دو شب 12 و 13 مردادماه برگزار شد، استاد حسن رعیت‌مقدم حضور داشت.

در این کارگاه‌ها، استاد رعیت‌مقدم در کنار تعدادی از هنرجویان اقدام به خلق آثار هنری سفال و سرامیک با مفاهیم و مضامین قرآنی کردند.

این کارگاه‌ها در روزهای 16 و 17 مردادماه با حضور استاد مهران هوشیار و 25 و 26 مردادماه با حضور استاد محمدعلی جمالی در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم، ادامه می‌یابد.

علاقمندان و بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن‌کریم می‌توانند برای تماشای نحوه خلق این آثار به بخش هنرهای تجسمی واقع در انتهای راهروی شبستان مصلی بزرگ امام خمینی(ره) در طبقه اول مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1377427

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