به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین کارگاه آموزشی که طی دو شب 12 و 13 مردادماه برگزار شد، استاد حسن رعیتمقدم حضور داشت.
در این کارگاهها، استاد رعیتمقدم در کنار تعدادی از هنرجویان اقدام به خلق آثار هنری سفال و سرامیک با مفاهیم و مضامین قرآنی کردند.
این کارگاهها در روزهای 16 و 17 مردادماه با حضور استاد مهران هوشیار و 25 و 26 مردادماه با حضور استاد محمدعلی جمالی در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم، ادامه مییابد.
علاقمندان و بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآنکریم میتوانند برای تماشای نحوه خلق این آثار به بخش هنرهای تجسمی واقع در انتهای راهروی شبستان مصلی بزرگ امام خمینی(ره) در طبقه اول مراجعه کنند.
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