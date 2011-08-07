محمد علی آذرشب مشاور امور بین‌الملل وزیر ارشاد درباره راههای گسترش فرهنگ تدبر در قرآن به خبرنگار مهر گفت: چند مشکل در مسیر تدبر در قرآن وجود دارد. یک نکته داشتن دل آماده است؛ دلی که در مسائل مادی و روزمره فرو نرفته است و با دید روحانی به دنیا نگاه می کند و کسی که غرق در مسائل دنیایی شده نمی تواند برای پذیرش مسائل الهی آماده باشد.

وی افزود: عامل دیگر لغوی است. چون هنوز در ذهن برخی افراد زبان قرآن به عنوان زبان یک قومیت شناخته می شود. در حالی که زبان عربی بعد از نزول قرآن از دایره زبان قومی خارج شد و به عنوان زبان حوزه تمدنی شناخته می شود و اگر امروز ایرانی ها به احیای تمدن اسلامی مفتخرند در واقع رسالت احیای این زبان تمدنی هم بر عهده آنهاست. بنابراین این زبان هم زبان دینی است و هم زبان ملی.

آذرشب گفت: شخصیت هایی مثل ابوعلی سینا هم برای احیای این زبان تلاش کردند که البته نه با انگیزه قومی بلکه با انگیزه تمدنی صورت گرفت. توجه به این نکته برای از بین بردن دیوار روانی بسیار مهم است که با برداشتن این دیوار در مسیرتدبر قرآنی گام بلندی برداشته می شود.

وی درباره وظیفه مسئولان در این عرصه گفت: برای نهادینه شدن فرهنگ تدبر در قرآن باید تمام دست اندرکاران قرآنی تلاش کنند، از گزارش نویسی دور شوند و سراغ واقعیت ها بروند چون گاهی کارها برای گزارش دادن و بودجه گرفتن است که با این شیوه کار به جایی نمی رسد. باید مدیران دلسوز و علاقمند به قرآن که آشنا با مفاهیم آن هستند به میدان بیایند چون فقط با حضور این افراد است که می توان برای احیای جامعه دینی قدم برداشت که البته اینگونه افراد کم هم نیستند.



مشاور وزیر ارشاد درباره وضعیت کنونی تدبر در قرآن گفت: به نظرم هنوز در مراحل ابتدایی ایجاد فرهنگ تدبر در قرآن هستیم. البته معتقدم رسیدن به این مرحله هم گام بلندی بوده است چون تا پیش از این، قرآن فقط در مراسم ختم استفاده می شد، در حالی که امروز در جشن ها و محافل و زندگی روزمره مردم ورود پیدا کرده است که نشان دهنده تغییر ذهنیت های غلط قبلی است. ضمن اینکه برخی دلسوزان هم امروز توانسته اند تا حد زیادی فهم مردم از قرآن را ساده کنند. اما مراحل بعدی که فهم و درک و وجدان و عمق آیه های قرآن است زحمات بیشتری نیاز دارد.



وی نقش صدا و سیما و وزارت ارشاد برای گسترش این امر را مهم ارزیابی کرد و گفت: به نظر من صدا و سیما در این زمینه خوب عمل کرده هرچند که به نظر می رسد در این عرصه کمی دست به عصا حرکت می کند. به عنوان مثال در رسانه های عربی مفاهیم قرآنی همراه با سرود و از طریق برنامه های شاد و جذاب به مخاطب ارائه می شود اما در رسانه های ما برای ساخت اینگونه برنامه ها خلأ وجود دارد. در حقیقت باید با بکارگیری ابزار هنر این مفاهیم را بیشتر به مخاطب منتقل کرد.

آذرشب تأکید کرد: اولین گام برای ایجاد فرهنگ تدبر در قرآن آموزش مفاهیم و کلیدهای قرآنی است که این امر جدای از تفسیرهاست و تشریح نظر قرآن درباره موضوع های مختلف است. البته همه اینها باید با استفاده از شیوه های خلاقانه و با دید هنری عرضه شود تا افرادی هم که از این عرصه دور هستند به شنیدن آن مشتاق شوند.