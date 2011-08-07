113 هزار راس دام در کرمان علیه تب برفکی مایه کوبی شدند

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز نخست مایه کوبی علیه تب برفکی از 22 خرداد سال جاری آغاز شده است اظهار داشت: طی مرحله اول مایه کوبی صد و 13 هزار و 568 راس گاو و گوساله علیه تب برفکی مایه کوبی شدند.

کاظمی نیا با اشاره به اجرا همزمان این طرح با دیگر استان ها ابراز داشت: هفت هزار و 586 راس واکسیناسیون یادآور برای گوساله هایی بود که برای اولین بار علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شدند.

وی ابراز داشت: دام های زوج سم از جمله گونه های نشخوارکنندگان اهلی مانند گاو، گاومیش، گوسفند و بز مورد هدف عامل بیماری تب برفکی قرار می گیرند.

این مسئول با اشاره به خسارات اقتصادی که تب برفکی ایجاد می کند گفت: این بیماری عفونی و به شدت واگیر دار است.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون دام ها هر چهار ماه یکبار صورت می گیرد افزود: رعایت اصول مدیریتی و قرنطینه ای و همچنین انجام واکسیناسیون از جمله راه های کنترل بیماری تب برفکی است.