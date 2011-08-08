وضعیت پروژه های زمین مانده دانشگاه زابل/ خوابگاهها استیجاری است

محمود اوکاتی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: برخی پروژه های عمرانی دانشگاه زابل که به علت کمبود اعتبار روی زمین مانده و پیمانکاران کار این پروژه ها را رها کرده بودند، در سال جاری با آماده سازی منابع مالی بار دیگر فعال شدند تا به مرحله بهره برداری برسند.

وی با بیان اینکه دانشگاه زابل درآمدی را که مورد نیاز است در اختیار ندارد، خاطرنشان کرد: ما فعلاً درآمدهای اختصاصی نداریم و به بودجه عمومی متکی هستیم که البته متاسفانه کامل تخصیص داده نمی شود و سبب بعضی کندیها در امور دانشگاهها شده است.

سرپرست دانشگاه زابل با اشاره به تجهیز خوابگاههای این دانشگاه در بخش خصوصی، اظهار داشت: خصوصی سازی خوابگاهها فرصت خوبی است تا سرمایه گذاری های با کیفیت در این زمینه از سوی شرکتهای خصوصی صورت گیرد، زیرا در حال حاضر بسیاری از دانشجویان ما در خوابگاههای استیجاری به سر می برند.

اوکاتی صادق تاکید کرد: به همین منظور گروههای زیادی را در بخش های مختلف دعوت کردیم و آنها در جلسه های مختلف راغب شدند تا در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به دریافت وامهای بدون بهره از سوی صندوق رفاه، اظهار داشت: گروههایی که در ساخت خوابگاه همکاری می کنند منتظر هستند تا صندوق رفاه آیین نامه ای را در زمینه تامین منابع مالی و دریافت وامهایی با بهره کم تدوین کند، اما مشکلی که گروهها با آن برخورد می کنند تامین زمین مورد نیاز است که توسط سازمان مسکن و شهرسازی دراختیارشان قرار می گیرد؛ البته رایزنیهایی در این باره انجام شده و امیدوارم به نتایج مورد نظر دست یابیم.