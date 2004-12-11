پيروزي پرسپوليس مقابل سايپا

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم هاي حاضر در گروه اول اين مسابقات روز جمعه درمجتمع ورزشي شركت نفت اهواز ديدارهاي هفته هفتم و هشتم خود را برگزار كردند. پرسپوليس صدرنشين بدون شكست اين مسابقات در مهم ترين بازي اين هفته خود به مصاف سايپا رفت. بيژن مغانلو كه از تمام توان خود سود مي جست توانست تيم جوان و با انگيزه سايپا را 2-6 شكست دهد. در تركيب تيم سايپا روح الله طالبي پديده اين فصل تكواندوي ايران غيبت داشت ضمن اينكه ميثم رحيمي، جوان وزن هفتم اين تيم مقابل علي تاجيك ملي پوش با تجربه پرسپوليس يك بازي زيبا و پاياپاي را به نمايش گذاشت. اين جوان جسور در نهايت به تساوي 19-19 مقابل تاجيك دست يافت كه به لطف اخطار كمتر، تاجيك فرد برتر ميدان لقب گرفت.

هادي ساعي در اين بازي به دليل مصدوميت مقابل امين افرند به ميدان نرفت.

مازندگاز در اين هفته بهترين نتيجه را كسب كرد . شاگردان رمداني با كسب 2 پيروزي مقابل ملي حفاري و جوانه به اوضاع خود در جدول سر و سامان دادند . در اين گروه پرسپوليس با 49 امتياز صدرنشين است . پاس با 47 و سايپا با 36 امتياز در مكانهاي دوم و سوم قرار دارند.

نتايج وزن به وزن بازي پرسپوليس - سايپا 6-2 :

وزن اول : احساس صلواتي 7 - عباس شيخي 8

وزن دوم : ميثم قهرمان لو صفر - بهزاد خداد 4 ( ناك در راند دوم )

وزن سوم : غلامحسين شيري 4- اميرعباسي 8

وزن چهارم : مجتبي حيدر 7- بابك نادري 9

وزن پنجم : امين افرند - هادي ساعي ( ساعي به دليل مصدوميت بازي نكرد)

وزن ششم : جواد رضا پور 11 - اصغر برزگر 7

وزن هفتم : ميثم رحيمي 19- علي تاجيك 19 ( برنده تاجيك به دليل اخطار كمتر )

وزن هشتم : رضا عاشوري 8 - حسن بقا بوستاني 12

( اسامي تيم سايپا اول آمده است)

نتايج كامل گروه اول :

هفته هفتم

سايپا 5 - فجر سپاه 3

ملوان 4 - ملي حفاري 4

جوانه يك - مازندگاز 7

پرسپوليس 8 - كرمانشاه صفر

پاس 8 - مژدهي رشت صفر

هفته هشتم :

پرسپوليس 6 - سايپا 2

پاس 8 - كرمانشاه صفر

ملوان 7 - فجر سپاه يك

جوانه 8 - مژدهي رشت صفر

مازندگاز 5 - ملي حفاري 3