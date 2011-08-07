ارسال پرونده 3 میلیاردی یک شرکت تولید کننده روغن نباتی به تعزیرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در پی تحقیقات و پیگیری های مستمر بازرسان ویژه سازمان حمایت مبنی بر بررسی نحوه عملکرد واحدهای تولیدی که به صورت خودسرانه و غیر قانونی اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی کرده اند، مشخص شد که یک شرکت تولید کننده روغن نباتی برخلاف ضوابط و بخشنامه های ابلاغی و به منظور انتفاع اقدام به عودت کالاهای ساخته شده مربوط به قبل از تعدیل نرخ به کارخانه جهت اصلاح جت پرینت و درج قیمتهای بالاتر کرده است.

پس از انجام تحقیقات تکمیلی و احراز تخلف، متخلف همراه با شرکت پخش آن به اتهام گرانفروشی حدود 900 تن انواع روغن نباتی جمعا به ارزش بیش از 3 میلیارد و 751 میلیون ریال جهت رسیدگی و صدور رای به تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد.

در راستای برنامه های سازمان حمایت مبنی بر تشدید برخورد با واحدهای تولیدی که به صورت خودسرانه اقدام به افزایش غیر منطقی قیمت های خود کرده اند، مشخص شد.

در پی افزایش بازدیدهای بازرسان این سازمان از واحدهای عرضه کننده فرآورده های گوشتی در سراسر کشور و بررسی نحوه عملکرد این مراکز منجمله شرکت های عمده وارد کننده تخم مرغ از قبیل افق سعید، آوازه طیور پارسیان، بازرگانی قجرزاده، افق پارس دانا، عشایری و خدمات روستایی جاهد، کوشا ستاره ایرانیان، ستاره شب مهتابی و ... و بررسی مستندات موجود مشخص گردید در حال حاضر حداکثر قیمت فروش این محصول از سوی شرکت های مذکور با کمتر از 20 هزار ریال در هر کیلو به بازار عرضه می شود.

در حال حاضر قیمت این محصول در بازار روند کاهشی داشته و عرضه این محصول نیز از روند نسبتا ثابت برخوردار است.

این سازمان با تاکید جدی بر حضور خود در اجرای طرح نظارتی ویژه تابستان و ماه رمضان خاطر نشان می سازد اکیپ های بازرسی طی هماهنگی با دستگاههای مرتبط و افزایش نظارت و کنترل خود بر بازار کالا و خدمات در سراسر کشور با سلب هر گونه سوء استفاده توسط افراد سودجو و فرصت طلب در سطح بازار، بدون هیچ گونه اغماضی با اخلال گران برابر قانون برخورد می کند.