متولدان 1340 تا 1372 مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی ناجا، برابر ماده 2 و ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی از سن 18 سالگی تمام، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی شده و در سن 50 سالگی نیز از شمول این مقررات خارج می‌شود. بنابراین در حال حاضر افراد متولد 1340 تا 1372 در شمول مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده و باید به وضعیت مشمولیت آنان رسیدگی شود.

همچنین برابر ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان برای انجام برخی از امور، مانند شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه، دریافت هرگونه وام، تحویل اصل گواهینامه‌های تحصیلی، صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال، ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال در دفاتر اسناد رسمی و استخدام در سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها باید مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان، ارایه دهند.

براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی، مدارکی مانند کارت پایان خدمت، کارت معافیت دایم، کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن، گواهی اشتغال به تحصیل در مدت اعتبار آن و گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت، و نیز گواهی‌های صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام کارکنان، گواهی اشتغال به خدمت مربوط به افراد متعهد به خدمت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و برگ آماده به خدمت (برگ اعزام) بدون غیبت در مدت اعتبار آن، از جمله مدارکی هستند که بیانگر رسیدگی به وضع مشمولیت افراد هستند.

گفتنی است، تمامی وزارتخانه‌ها، ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها، شرکت‌های تعاونی، نهادهای قانونی و مؤسسات خصوصی که قانوناً انجام امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی حسب مورد در زمره وظایف آنان قرار دارد، موظف هستند از مشمولان مذکور (متولدین 1340 تا 1372)، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان دریافت کنند.

همچنین، افرادی که در سن 50 سالگی هستند، از شمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خارج شده و شناسنامه آنان در صورتی که تغییرات سنی نداشته باشد ملاک عمل بوده و نیازی به ارایه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت ندارند.