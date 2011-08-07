1.5 میلیارد تومان برای رفع مشکل افت ولتاژ برق مورموری اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی در این ارتباط با اشاره به دیدار خود با مهندس نامجو وزیر نیرو گفت: مشکلات مربوط به افت ولتاژ مردم شهرستان آبدانان را با مشکل روبرو کرده است .

وی افزود: بر اساس دستور وزیر نیرو و با تخصیص اعتبار 1.5 میلیارد تومانی رینگ برق از پست برق 230 دشت عباس به مورموری در روزهای آتی شروع می شود .

عزتی ابراز امیدواری کرد: با رینگ برق از دشت عباس به مورموری و تقویت فشار برق دیگر شاهد افت ولتاژ در شهرستان نباشیم .