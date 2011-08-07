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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

1.5 میلیارد تومان برای رفع مشکل افت ولتاژ برق مورموری اختصاص یافت

1.5 میلیارد تومان برای رفع مشکل افت ولتاژ برق مورموری اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس از تخصیص اعتبار 1.5میلیارد تومانی از سوی وزیر نیرو برای رفع مشکل افت ولتاژ برق بخش مورموری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی در این ارتباط با اشاره به دیدار خود با مهندس نامجو وزیر نیرو گفت: مشکلات مربوط به افت ولتاژ مردم شهرستان آبدانان را با مشکل روبرو کرده است.

وی افزود: بر اساس دستور وزیر نیرو و با تخصیص اعتبار 1.5 میلیارد تومانی رینگ برق از پست برق 230 دشت عباس به مورموری در روزهای آتی شروع می شود.

عزتی ابراز امیدواری کرد: با رینگ برق از دشت عباس به مورموری و تقویت فشار برق دیگر شاهد افت ولتاژ در شهرستان نباشیم.

گفتنی است وزیر نیرو در پاسخ به درخواست عزتی نماینده مردم ایلام دستور داد: آقای مهندس بهزاد (معاون وزیر در امور برق و انرژی) با کمک 1.5 میلیاردی مشکل مردم این منطقه در رابطه با توزیع شود، حداکثر مساعدت را بعمل آورید.

کد مطلب 1377549

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