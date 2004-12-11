  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۲

هفته سوم مسابقات ليگ جودوي باشگاههاي كشور

رقابت نيروي زميني ارتش با پاس براي كسب صدر جدول

سومين هفته ليگ جودو كشور روز گذشته در تهران سالن شهيد افراسيابي برگزار گرديد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين رقابت اين نتايج به دست آمد:
1- باشگاه فرهنگي، ورزشي پاس تهران با 6 برد و18 امتياز
2- باشگاه فرهنگي، ورزشي نيروي زميني ارتش با 5 برد يك باخت و15 امتياز
3- باشگاه فرهنگي، ورزشي مرات پولاد اصفهان با 4 برد 2 باخت و12 امتياز
4-تربيت بدني كرج با 3 برد 3 باخت و9 امتياز
5- باشگاه فرهنگي، ورزشي عقاب (نهاجا) با 2 برد 4 باخت و6 امتياز( با تفاضل 4+)
6- تربيت بدني ايلام با 2 برد 4 باخت و 6 امتياز (با تفاضل 27-)
7- تربيت بدني چهارمحال بختياري بدون برد با 6 باخت و بدون امتياز.

همچنين نتايج انفرادي بدست آمده بشرح زير بدست آمد:
عقاب (نهاجا) 2                                   پاس تهران 7
تربيت بدني ايلام يك                            نيروي زميني ارتش 8 
عقاب (نهاجا) 3                                   تربيت بدني كرج 6
تربيت بدني ايلام 5                              هيات جودو چهارمحال بختياري 4 
نيروي زميني ارتش 3                          پاس تهران 6
 مرات پولاد اصفهان 5                         هيات جودو كرج 4
نيروي زميني ارتش 9                         عقاب (نهاجا) صفر
پاس تهران 8                                     هيات جودو چهارمحال بختياري يك
پاس تهران 8                                     تربيت بدني كرج يك
هيات جودوچهارمحال وبختياري صفر     نيروي زميني ارتش 9
تربيت بدني ايلام 4                             مرات پولاد اصفهان 5
هيات جودو چهارمحال بختياري 2          تربيت بدني كرج 7 
مرات پولاد اصفهان2                          پاس تهران 7
تربيت بدني اسلام 2                           تربيت بدني كرج6
مرات پولاد اصفهان 5                        عقاب ( نهاجا) 4

کد مطلب 137755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه