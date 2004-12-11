رقابت نيروي زميني ارتش با پاس براي كسب صدر جدول

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين رقابت اين نتايج به دست آمد:
1- باشگاه فرهنگي، ورزشي پاس تهران با 6 برد و18 امتياز
2- باشگاه فرهنگي، ورزشي نيروي زميني ارتش با 5 برد يك باخت و15 امتياز
3- باشگاه فرهنگي، ورزشي مرات پولاد اصفهان با 4 برد 2 باخت و12 امتياز
4-تربيت بدني كرج با 3 برد 3 باخت و9 امتياز
5- باشگاه فرهنگي، ورزشي عقاب (نهاجا) با 2 برد 4 باخت و6 امتياز( با تفاضل 4+)
6- تربيت بدني ايلام با 2 برد 4 باخت و 6 امتياز (با تفاضل 27-)
7- تربيت بدني چهارمحال بختياري بدون برد با 6 باخت و بدون امتياز.
همچنين نتايج انفرادي بدست آمده بشرح زير بدست آمد:
عقاب (نهاجا) 2 پاس تهران 7
تربيت بدني ايلام يك نيروي زميني ارتش 8
عقاب (نهاجا) 3 تربيت بدني كرج 6
تربيت بدني ايلام 5 هيات جودو چهارمحال بختياري 4
نيروي زميني ارتش 3 پاس تهران 6
مرات پولاد اصفهان 5 هيات جودو كرج 4
نيروي زميني ارتش 9 عقاب (نهاجا) صفر
پاس تهران 8 هيات جودو چهارمحال بختياري يك
پاس تهران 8 تربيت بدني كرج يك
هيات جودوچهارمحال وبختياري صفر نيروي زميني ارتش 9
تربيت بدني ايلام 4 مرات پولاد اصفهان 5
هيات جودو چهارمحال بختياري 2 تربيت بدني كرج 7
مرات پولاد اصفهان2 پاس تهران 7
تربيت بدني اسلام 2 تربيت بدني كرج6
مرات پولاد اصفهان 5 عقاب ( نهاجا) 4
نظر شما