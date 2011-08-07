موج سرما اردبیل را فرا گرفت/شوک کاهش 18 درجه ای دما

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش دما تا 18 درجه سانتی گراد اهالی اردبیل را از موج گرمای بی سابقه منطقه رهایی بخشید.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل دمای اردبیل در حال حاضر 18 درجه بالای صفر است که در نقاط سردسیر استان این دما تا دو درجه کاهش نشان می دهد.

به گفته کارشناسان اداره کل هواشناسی استان اردبیل موج گرمایی که به دلیل وارد شدن سامانه کم فشار سودانی از جنوب غرب کشور وارد استان اردبیل شده بود از روز گذشته به طور کامل از این استان خارج و توده هوای خنک جایگزین آن شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر بارش باران در برخی از نقاط اردبیل به ثبت رسیده و اداره هواشناسی آسمان استان را در طول یک هفته آینده نیمه ابری گاهی ابری با وزش باد خنک و در برخی نقاط با بارش پراکنده پیش بینی کرده است.

کاهش محسوس دما در اردبیل که در برخی نقاط همراه با بارش باران و وزش باد سرد همراه است علاوه بر خوشحالی اهالی که به هوای سرد عادت دارند موجب غافلگیری گردشگران شده است.

هوای سرد گردشگران را به محیط بسته کشاند

هوای سرد حاکم در منطقه از شامگاه دیروز سبب شد گردشگرانی که در محوطه پارکها و فضای باز چادر زده بودند به جمع آوری آنها اقدام کرده و به محیط بسته پناه بردند.

یادآورمی شود: دمای هوای تا 42 درجه که چند روز گذشته در اردبیل حاکم بود سبب گرما زدگی و بستری شدن خیلی از همشهریان شده بود که این کاهش دما از افزایش بیماری جلوگیری خواهد کرد.

موج گرمای اردبیل در روزهای اخیر به برخی از محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی، پنبه و چغندر آسیب وارد کرد که وضیعت جدید هوا سبب خوشحالی کشاورزان منطقه شد.

همچنین گرمای چند روز گذشته گردشگران را به مناطق سردسیر و دامنه های سبلان کشانده بود که بنا به اعلام اداره کل گردشگری استان اردبیل از روز گذشته میزان حضور گردشگران در مرکز استان اردبیل و مکانهای گرم استان رو به افزایش است.

بنا به اعلام اداره هواشناسی استان اردبیل در حال حاضر شهر سرعین با 15 درجه سانتی گراد خنک ترین شهر و پارس آباد با 25 درجه سانتی گراد گرمترین مناطق استان اردبیل هستند.

استان اردبیل دارای چهار اقلیم مدیترانه‌ای گرم، مدیترانه‌ای معتدل، کوهستانی سرد و معتدل است. این منطقه به عنوان یکی از مناطق سردسیر ایران و استان بین پنج تا هشت ماه از سال سرد است. بارندگی نیز در تمام فصول وجود دارد، ولی شدت آن در بهار و پاییز بیشتر است.