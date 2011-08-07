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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

کارگاه آموزشی وبلاگ‌نویسی قرآنی برگزار می شود

کارگاه آموزشی وبلاگ‌نویسی قرآنی برگزار می شود

دبیر جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزش وبلاگ نویسی در روز 25 مرداد ماه گفت: در راستای جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی، این کارگاه با توجه به درخواست جوانان و نوجوانان در فرهنگسرای قرآن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر استادحسین دبیر جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی جوانان و نوجوانان با نحوه ایجاد و مدیریت وبلاگ قرآنی است. از این رو در بخش نخست به آموزش نحوه ساخت پست الکترونیکی و وبلاگ پرداخته و در بخش دیگری از این کارگاه نحوه درج مطالب با موضوع های قرآنی بیان می شود.

دبیر جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی افزود: در حال حاضر علاقمندان می توانند با نحوه ساخت وبلاگ از طریق سرویس های خدمات دهنده وبلاگ آشنا شوند، اما در این کارگاه بخش ویرایش قالب و همچنین برخی ترفندهای کدنویسی در قالب وبلاگ ها نیز آموزش داده می شود.

این کارگاه روز سه شنبه 25 مرداد ساعت 16 در فرهنگسرای قرآن برگزار می شود و تمام مراحل بصورت اسلاید برای علاقمندان نمایش داده می شود.

جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی فرهنگسرای قرآن از تاریخ 14 تیر ماه آغاز شده و تا 31 شهریور ماه ادامه دارد. 

کد مطلب 1377557

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