به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر استادحسین دبیر جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی جوانان و نوجوانان با نحوه ایجاد و مدیریت وبلاگ قرآنی است. از این رو در بخش نخست به آموزش نحوه ساخت پست الکترونیکی و وبلاگ پرداخته و در بخش دیگری از این کارگاه نحوه درج مطالب با موضوع های قرآنی بیان می شود.

دبیر جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی افزود: در حال حاضر علاقمندان می توانند با نحوه ساخت وبلاگ از طریق سرویس های خدمات دهنده وبلاگ آشنا شوند، اما در این کارگاه بخش ویرایش قالب و همچنین برخی ترفندهای کدنویسی در قالب وبلاگ ها نیز آموزش داده می شود.

این کارگاه روز سه شنبه 25 مرداد ساعت 16 در فرهنگسرای قرآن برگزار می شود و تمام مراحل بصورت اسلاید برای علاقمندان نمایش داده می شود.

جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی فرهنگسرای قرآن از تاریخ 14 تیر ماه آغاز شده و تا 31 شهریور ماه ادامه دارد.