موتورسیکلت عامل 70 درصد تلفات ناشی از تصادفات در اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین غلامی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیشتر تخلفات رانندگی مربوط به موتورسیکلت سواران است، موتورسیکلت را عامل 70 درصد از مرگ و میرهای ناشی از تصادفات شهری و برون‌شهری در این استان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: بیشتر تخلفات در حوزه عبور و مرور مربوط به موتورسواران است و بر اساس آمارهای به دست آمده 70 درصد از مرگ و میرهای تصادفات شهری و برونشری در استان اصفهان هم به وسیله موتورسیکلت رخ می‌دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه برابر قانون جدید راهور، باید موتورسیکلت به علت نداشتن کلاه ایمنی راکب، توقیف و به پارکینگ منتقل شود، افزود: البته در اصفهان با همکاری شهرداری فرهنگسازی این کار را در دستور کار قرار داده‌ایم تا موتورسواران خودشان برای رعایت قانون پیشقدم شوند.

وی تصریح کرد: به همین منظور خیابان چهارباغ عباسی اصفهان را به عنوان پایلوت در نظر گرفته‌ایم و عبور موتورسیکلت سواران بدون کلاه ایمنی را به این محدوده ممنوع کرده‌ایم که امید است رعایت قانون از سوی موتورسواران به زودی در تمام خیابان‌های سطح استان اصفهان گسترش یابد.

غلامی تخلف خودروها را رو به کاهش بیان کرد و ادامه داد: خوشبختانه طی چند روز گذشته از ماه رمضان، برخورد با تخلفات و همچنین تعداد تصادفات کاهش خوبی نسبت به ماه‌های قبل داشته که این نشان دهنده مقید بودن مردم به رعایت قانون در ماه رمضان است.

وی با بیان اینکه اعتقاد ما بر این است که 90 درصد مردم قانون را رعایت می‌کنند و تنها 10 درصد از رانندگان هستند که مرتکب تخلف می‌شوند اظهار کرد: امیدواریم شاهد باشیم آن 10 درصد از رانندگان جامعه نیز در رعایت قانون اهتمام بورزند تا همچنان سیر کاهش تخلفات و تصادفات تا پایان سال تداوم یابد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در خصوص آن دسته از کسانی که متقاضی دریافت گواهینامه‌های پ1 و پ2 هستند نیز گفت: آن دسته از کسانی که گواهینامه ب1 و ب2 داشته و پس از گذراندن دو سال از آن متقاضی دریافت گواهینامه‌های پ1 و پ2 هستند، می‌توانند با شماره 2184077 تماس گرفته تا راهنمایی‌های لازم به آنها در خصوص ثبت نام در آموزشگاه‌های مجاز و آزمون‌های تئوری و عملی ارائه شود.