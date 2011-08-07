استخر کوثر ورامین پس از سالها بازسازی به بهره برداری رسید

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: استخر کوثر که در سال 86 به علت نواقص موجود تعطیل شد و سپس در اوایل سال 87 مورد تخریب قرار گرفت، سرانجام پس از گذشت سه سال برای استفاده علاقه مندان آغاز به کار کرد.

مصطفی زاهدی افزود: تلاش برای آماده سازی تنها استخر دولتی ورامین، مهمترین دغدغه مسئولان در امر ورزش شهرستان بود و به دلیل نیمه کاره رها شدن آن، پیگیرهای مکرر با اداره کل تربیت بدنی استان تهران صورت می گرفت.

وی گفت: خوشبختانه توضیحات ارائه شده در جلسات، مؤثر واقع و پیمانکار موظف شد در موعد مقرر پروژه را تحویل دهد.

این مسئول ادامه داد: استخر کوثر در یک مقطع زمانی به دلیل نبود بودجه لازم، مجدد متوقف شد که این امر با درایت محسن منصوری فرماندار شهرستان ورامین و حمایت مرتضی تمدن استاندار تهران و با تخصیص بودجه اضطراری، آغاز به کار کرد.

وی بیان کرد: سرانجام این پروژه با مبلغی حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان در دولت دهم برای استفاده علاقه مندان به بهره برداری رسید.

زاهدی افزود: هم اکنون با قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان، این استخر بعد از اذان مغرب و از ساعت 21 در خدمت شهروندان قرار دارد که قبل از آن نیز به مدت چهار روز به صورت رایگان برای استفاده عموم آزاد بود.

وی یادآور شد: تعبیه سونای خشک و بخار در کنار یک حوضچه جکوزی آب گرم و استخری زیبا با عمق استاندارد تفریحی، پذیرای شهروندان است.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان ورامین اضافه کرد: این استخر در مجموعه ای زیبا که در خور شأن شهروندان شهرستان ورامین است ساخته شده و بعد از ماه مبارک رمضان از صبح تا اواخر شب در اختیار بانوان و آقایان قرار خواهد گرفت.