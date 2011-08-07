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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

کلا‌سهای نهضت قرآن آموزی بروجن نظارت می شوند

کلا‌سهای نهضت قرآن آموزی بروجن نظارت می شوند

بروجن - خبرگزاری مهر: کارشناس امور قرآن تبلیغات اسلامی بروجن گفت: کلاسهای طرح نهضت قرآن آموزی بروجن در طول تابستان نظارت می شود.

محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ سنجش میزان عملکرد موسسات قرآنی در برگزاری طرح نهضت قرآن آموزی از اهداف بازدید از این مراکز است.

وی افزود: بررسی مشکلات موسسات قرآنی و هم اندیشی با شرکت کنندگان در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتهای فرهنگی و قرآنی این مراکز از دیگر اهداف این طرح است.
 
کارشناس امور قرآن تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: در این طرح پس از نظارت، به عملکرد موسسات قرآنی امتیاز داده می شود.
 
11موسسه قرآنی با نظارت تبلیغات اسلامی بروجن در سطح این شهرستان مشغول فعالیت هستند.
 
بروجن در فاصله 60 کیلومتری شهرستان شهرکرد واقع شده است.
کد مطلب 1377577

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