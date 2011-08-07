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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

280 هکتار از مزارع ری با دستگاه بذرکار کشت می شوند

280 هکتار از مزارع ری با دستگاه بذرکار کشت می شوند

شهرری - خبرگزاری مهر: معاون سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: امسال 280 هکتار از مزارع شهرستان ری با دستگاه بذرکار کشت می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم بهشتی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مراحل کشت مستقیم ذرت علوفه ‌ای شهرستان ری افزود: در راستای اجرای طرح حفاظتی خاک، کشت مستقیم ذرت علوفه ای شهرستان ری در سطح 280 هکتار از مزارع به وسیله دستگاه بذرکار "پنوماتیک" در حال اجراست.

وی گفت: با استفاده از این دستگاه، کشت بدون عملیات خاک ورزی شامل شخم، نرم کردن کلوخ و هرگونه تغییر در بستر خاک انجام می شود.

این مسئول ادامه داد: پیش از این برای کاشت ذرت در مزارع گندم و جو باید بقایای آن را برای کشت ذرت آتش می زدند که در این طرح به طور مستقیم و بدون آتش زدن کاه و کلش، کشت ذرت انجام می شود.

وی عنوان کرد: کاهش هزینه استهلاک اراضی کشاورزی و صرفه جویی در سوخت، حفظ میکرو ارگانیکها و مواد عالی خاک، تبدیل شدن کاه و کلش به کود و عدم فرسایش خاک از جمله فواید استفاده از طرح کشت ذرت با دستگاه بذرکار است.

کد مطلب 1377583

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