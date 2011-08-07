انتخاب رشته کنکور 90 از فردا آغاز می شود/ انتشار دفترچه ها در پست

دکتر سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، می توانند به صورت الکترونیکی و یا از طریق پست دفترچه های انتخاب رشته را دریافت کنند.

وی افزود: تمامی داوطلبان لازم است ابتدا در فرم پیش نویس، کد رشته های مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس از اطمینان از صحت آن، برای درج در فرم نهایی به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

طباطبایی اظهار داشت: انتخاب رشته از روز دوشنبه 17 مرداد تا روز یکشنبه 23 مرداد ادامه دارد و داوطلبان دقت کنند تنها یک بار می توانند انتخاب رشته اینترنتی انجام دهند.

وی افزود: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌ تحصیلی کنکور 90، می توانند کد رشته محلهای مورد نظر خود را برابر ضوابطی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته استخراج و به ترتیب تقدم علاقه مرتب کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبان پس از تائید نهایی کدرشته های انتخابی شماره رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید دریافت می کنند که این رسید پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطلاعات در یک صفحه مجزا ارائه می‌شود و داوطلبان باید توجه داشته باشند که در صورت انتخاب رشته و دریافت رسید 15 حرفی به هیچ عنوان اجازه تصحیح و یا انتخاب رشته مجدد را ندارند.

طباطبایی تاکید کرد: داوطلبان پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطلاعات حتماً از فهرست کدرشته های انتخابی خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی که بالای آن رسید 15 حرفی و شماره پرینت درج شده است، یک نسخه پرینت تهیه و آن را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کنند.

به گزارش مهر، یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند که با احتساب تعداد حاضرین در جلسه 90.5 درصد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده اند. در نهایت 66 درصد کل داوطلبان در مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند که این تعداد 582 هزار نفر را شامل می شوند.