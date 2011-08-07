دهکده مسابقات گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، "جرج کیلیان" رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی در مراسم گشایش دهکده بیست و ششمین دوره مسابقات یونیورسیاد جهانی گفت: "وقتی بازی‌ها آغاز می‌شود، لحظه بسیار ویژه‌ای برای برای شرکت کنندگان و داوطلبان بیشمار محسوب می‌شود."

وی افزود:" دهکده یونیورسیاد مانند خانه‌ای است که در آن ورزشکاران با زبان و فرهنگ‌های مختلف، این فرصت را بدست می‌آورند تا در کنار رقابت ورزشی، دوستان جدید و تجربیات بهتری را کسب کنند."

"لی موژنگ" نایب رئیس برگزاری یونیورسیاد جهانی 2011 چین هم در این مراسم قول داد خدمات رسانی به شرکت کنندگان در شکلی بسیار مطلوب صورت گیرد.

از سوی دیگر از میان 750 هزار داوطلب، از امروز مراسم حمل مشعل بیست و ششمین دوره مسابقات یونیورسیاد جهانی در شهر شنژن چین آغاز شد که مشعل بازی‌ها طی چهار روز در مکان‌های مختلف شهر از جمله روستای "لونگانگ" توسط 10 ورزشکار و نفرات منتخب به حرکت در می‌آید.

مسئولان شهر شنژن در کنار این مراسم کارناوالی را با ایده "متفاوت بودن" هم در نظر گرفته‌اند تا فضای جدیدی را برای شهروندان این شهر ایجاد کنند که در این کارناوال رژه، اسکیت و برنامه‌های مختلف انجام می‌شود.

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور نمایندگان کشورمان طی روزهای 21 مرداد لغایت اول شهریورماه سال جاری در شهر شنژن چین برگزار می‌شود