به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت در گفتگو با پایگاه خبری باشگاه سپاهان 17 مرداد را بهترین بهانه برای درک بیشتر زحمات اصحاب رسانه دانست و گفت: 17 مرداد سالروز شهادت خبرنگار شجاع خبرگزاری جمهوری اسلامی، فرصت مناسب و بهترین بهانه است تا با کمی فاصله از مشغله‌های روزانه، تلاش طیف عظیم و تاثیر گذار روزنامه نگار، خبرنگار و نقش آنان در حرکت رو به جلوی ایران رابیشتر درک کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم دست اندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همه مراجع ذیصلاح در این عرصه با عزمی جدی‌تر به حل معضلات و مشکلات فراروی اصحاب رسانه بپردازند تا این طیف پاک و پویا با آرامش خاطر بیشتری بتوانند کار و تلاش کنند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان تاکید کرد: 17 مردادماه امسال را نیز در حالی پشت سر می‌گذاریم که بسیاری از خبرنگاران در سراسر کشور چه در رسانه‌های ورزشی و چه غیر ورزشی با مشکلات صنفی و شخصی حاد روبرو هستند ولی همچنان امیدوار به آینده پیش می‌روند. امیدوارم دستگاه‌های محترم ذیصلاح طرح ها و راهکارهایی عملیاتی و ملموس برای رفع دغدغه های آنان به کار گیرند.

وی با بیان اینکه چند روز پیش در یکی از خبرگزاری‌ها برگی از واقعیت‌ها و مشکلاتی که پیش روی زندگی و معیشت یک خبرنگار قرار دارد را خواندم و تا ساعت‌ها از این بابت متاثر بودم، افزود: یک اهل قلم چگونه اینچنین با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می‌کند. به ویژه اینکه حقوق برخی از آنان در تهران به زیر 150هزار تومان و یا در اصفهان به زیر 50 هزار تومان در ماه به واسطه حضور در یک رسانه می‌رسد اما این حقوق و مزایا هیچ تاثیری در فعالیت عاشقانه و صادقانه اکثریت این طیف نگذاشته است. این بزرگواران شایسته بهترین درودها و قدردانی ها هستند.

ساکت از مقابله با توهین‌‎ها به ورزشی نویسان خبر داد و تصریح کرد: در هر قشری و صنفی انسان‌های ناسالم و سودجویی وجود داشته و دارند که طبیعی است در قشر ورزشی نویسان هم تعدار بسیار معدودی از این دست افراد وجود داشته باشد، اما متاسفانه در برخی برنامه‌‍های تلویزیونی و برخی از محافل که سخن از این عزیزان می‌شود به گونه‌ای رفتار شده که گویی طیف قابل توجهی از این قشر در زمره سودجویان قرار دارند.

وی اضافه کرد: ما و خانواده باشگاه سپاهان با محکوم کردن این نگاه‌ها به مقام اصحاب رسانه از همه ورزشی نویسان می‌خواهیم تا برابر اینگونه هجمه‌ها و حملات با ائتلاف و اتحاد اجازه توهین و اهانت به خود را ندهند. در چند سال اخیر که با رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های ورزشی بیشترین ارتباط را داشته‌ام، با اطمینان می‌گویم این رسانه‌ها و فعالان و خبرنگاران آنان انسان‌هایی پاک، پرتلاش و زحمت‌کش هستند و در صداقت و خوبی آنها هیچ شک و تردیدی وجود ندارد

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان همچنین اظهار داشت: در عین حال مسئله‌ای که در مورد این عزیزان ضروری به نظر می‌رسد این است که همه آنها برای مقابله با تعداد بسیار معدود و انگشت شمار از قلم‌هایی که تحت تاثیر مسائل غیر ورزشی به دروغ نویسی و شایعه پراکنی عادت کرده‌اند و صاحبانش از جنس رسانه و قلم نیستند، راهکاری عملیاتی بیاندیشند و به این قلم ها اجازه عرض اندام در صحنه ورزش را ندهند.

وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) در مورد اهمیت کار اهالی قلم و قلم به دستان که اهمیت قلم‌ها از خون شهیدان بیشتر است و این جمله کافی است تا به نقش بی بدیل اهالی قلم در جامعه خود پی ببریم و تقدس و پاکی این شغل را از یاد نبریم، افزود: رقابت‌های ورزشی فصل 90-89 با همه فراز و نشیب‌ها به پایان رسید و با یاری پروردگار و تلاش خانواده باشگاه سپاهان، این باشگاه موفق شد بیشترین جام‌های معتبر را در لیگ برتر در رشته‌های مختلف در این فصل از آن خود کند.

ساکت خاطرنشان کرد: بی‌شک بخشی از این افتخارات و سربلندی‌ها را مدیون انتقادات سازنده، حمایت‌های اصولی و توجه ویژه رسانه‌ها بودیم که به عنوان تریبونی تاثیر گذار در فضای ورزش یاری‌مان کردند و راهنمای بسیاری از راهبردها و حرکت‌هایمان شدند. امیدوارم اصحاب رسانه حال که اصفهان به قطب بزرگ و انکار ناپذیر ورزش ایران تبدیل شده حمایت‌ها، پشتیبانی‌ها و نقدهای سازنده و روشنگرانه شان را در فصل جدیداز ورزش این خطه بیش از پیش به نمایش بگذارند و برای اینکه این شهر کهن هچنان برای ایران و ایرانی ها افتخار آفرین و غرور آور باشد تنهایمان نگذارند و فصل جدیدی از عنایات خود به ورزش اصفهان را در رسانه های پویا و خواندنی خود متجلی کنند.

وی اضافه کرد: این نکته را هم فراموش نکنیم همه سرافرازی‌های باشگاه سپاهان در رشته‌های مختلف ورزشی وقتی زیباتر و خاطره انگیز بود که با همراهی، تحلیل، نقد و تحسین رسانه‌ها مواجه شدیم و تلاش‌مان را برای کسب سرافرازی‌های بیشتر مضاعف می‌کردیم. انتقادات سازنده رسانه‌ها از باشگاه سپاهان، پوشش اخبار و وقایع آن و انتشار و درج پاسخ‌ها و جوابیه‌های سپاهان در واکنش به برخی اخبار که به نظرمان غیر صحیح و نادرست بود حکایت از تحمل، لطف و محبت رسانه‌های پویا و توانمند کشورمان داشت که امیدواریم این روند بهتر و بیشتر از قبل تداوم یابد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان گفت: امسال همچون سال‌های گذشته نکوداشت مقام اصحاب رسانه، درصددیم تا ویژه برنامه بزرگ ستارگان رسانه را باشکوه‌تر از همیشه و در ایام عید سعید فطر برگزار و بتوانیم سهم کوچکی را در پاسداشت تلاشهای این طیف دوست داشتنی ایران زمین ایفا کنیم. ستاره زرد ایران برای میزبانی از ستارگان رسانه لحظه شماری می‌کند تا باز هم بتوانیم همه دست در دست یکدیگر در یک برنامه بیادماندنی برای توسعه ورزش ایران‌مان پیمانی نو ببندیم.

ساکت در پایان روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه در مطبوعات، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های مختلف تلویزیونی‌، رسانه‌های استانی و سراسری تبریک و شادباش می‌گویم و امیدوارم همیشه این طیف را در مسیر رشد و پیشرفت مشاهده کنیم.