قرارگاه خاتم وارد پروژه های زیر صد میلیارد تومانی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مظفری شمس فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم معارفه خود برای تصدی فرماندهی این قرارگاه اظهار داشت: بنده از ابتدای شکل‌گیری قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) تا سال 84 در مجموعه‌های قرارگاه حضور داشتم و از سال 84 تا امروز در وزارت نیرو مامور بودم.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تحولات عظیمی در خصوص حجم کارها و کیفیت آن در قرارگاه رخ داده است، گفت: ورود قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) به حوزه نفت و گاز یک نقطه عطف در فعالیت‌های عمرانی سپاه است.

مظفری افزود: زمانی که قرارگاه وارد حوزه نفت و گاز شد، بیشترین هجمه‌های تبلیغاتی علیه سپاه صورت گرفت چرا که سپاه جایگزین شرکت‌های خارجی مانند توتال شده بود.

وی با تاکید براینکه قرارگاه در طول 5 سالی که وارد صنعت نفت شده به گونه‌ای فعالیت کرده است که در حال حاضر جزو سرآمدهای این صنعت به شمار می‌رود، گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در خدمت صنعت نفت کشور است و آمادگی انجام کارها را دارد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به اینکه راهبردهای سازندگی توسط مراکز راهبردی سپاه تهیه و به تائید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: چگونگی ادامه فعالیت‌های اقتصادی و حد و مرز آنها و اولویت‌ها و حوزه‌های کاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در این مجموعه راهبردها به تائید مقام معظم رهبری رسیده ونیز عدم ورود به پروژه‌های متوسط و کوچک در راهبردهای ماموریت سپاه تاکید شده است.

وی اضافه کرد: عدم ورود به پروژه‌های زیر صد میلیارد تومان که چندی پیش و در دوران فرماندهی سردار قاسمی به تصویب رسیده بود از این پس نیز ادامه می‌یابد.

مظفری در بخش پایانی سخنانش در بیان اولویت‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: دستیابی به بالاترین استانداردهای جهانی، جذب نیروهای نخبه، نگاه جدید به توسعه کشور و بالابردن سرعت انجام پروژه‌ها از اولویت‌های ما خواهد بود.