فعالیتهای پنهان رژیم صهیونیستی در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الانتباهه سودان فاش کرد: "خلیل ابراهیم" رئیس جنبش عدالت و برابری سودان و "منی ارکو مناوی" رئیس جنبش آزادی بخش سودان برای موساد جاسوسی می کنند.

این روزنامه افزود: برخی شخصیتهای دیگر سودانی همانند "عبدالواحد محمد نور"، "ابراهیم دریج" و "شریف حریر" از اعضای جنبش آزادی بخش سودان نیز قبلا برای موساد جاسوسی کرده اند که به سبب شکست در ماموریتهای خود موساد آنها را کنار گذاشته است.

این روزنامه همچنین به نقل از "محمد خاطر جمعه" رئیس قبیله "المسیریه" در منطقه "ابیی" سودان آورده است: برخی از اعضای نیروهای حافظ صلح اتیوپیایی یهودی هستند و به زبان عجیبی حرف می زنند.

وی افزود: برخی بزرگان قبیله برای پی بردن به زبانی که این سربازان به تکلم می کنند به متخصصان زبانشناسی روی آوردند و مشخص شد که این سربازان اسرائیلی هستند و به زبان عبری سخن می گویند.

شایان ذکر است منطقه ابیی منطقه ای نفت خیز است که شورای امنیت با اعزام نیروهای اتیوپیایی به آن برای جلوگیری از درگیری میان شمال و جنوب سودان موافقت کرد. رژیم صهیونیستی پس از استقلال سودان جنوبی به سرعت با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد.